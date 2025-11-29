11 évesen rúgták ki a Disney sztárját, nem lehetne érte hálásabb

Hilary Duff a 2000-es évek Disney csatornájának legnagyobb sztárja, aki nemrégiben ismét visszatért a zenei platformokra. Nemrégiben egy interjúban elárulta, hogy 11 évesen kirúgták az egyik sorozatából, ami miatt majdnem feladta a karrierjét.

Hilary Duff / Fotó: TheImageDirect.com / Norhtfoto

Hilary Duff tornatehetsége is hozzájárult a karrierje megmentéséhez

Hilary Duff neve akkor került a köztudatba, amikor a 2000-es években megkapta Lizzie Maguire című sorozat főszerepét a Disneynél, és 2001 és 2004 között két évadon át játszotta a címszereplőt, mielőtt saját hollywoodi karrierjébe kezdett volna a Cody Banks ügynök, a Tucatjával olcsóbb és a Hamupipőke-történet című filmekben. Mindez soha nem valósulhatott volna meg, ha előbb nem rúgják ki egy másik tévés szerepéből mindössze 11 évesen.

A sztárság felé vezető útjára visszatekintve Duff a Varietynek elmondta:

Elhatároztam, hogy vissza akarok menni Texasba, és „normális gyerek” akarok lenni. Épp most váltottak le egy tévéműsorban, ahol ikrekkel helyettesítettek, mondván, hogy több órát tudjanak dolgozni. Emlékszem, olyan voltam, hogy »Kirúgtak. 11 éves voltam, és kirúgtak egy munkahelyről.« Teljesen lesújtó volt.

Mivel álmai munkája romokban hevert, Duff készen állt bedobni a törölközőt, de a menedzserétől érkező telefonhívás hamarosan megváltoztatta a dolgokat: a Disney meghívta egy meghallgatásra. „A menedzserem felhívta anyukámat, és azt mondta: »A Disney Hilaryt akarja látni ebben a dologban«” – tette hozzá. S bár hatalmas lehetőség pottyant az ölébe, Hilary még mindig a kirúgás hatása alatt volt, emiatt nem készült fel rendesen, és eleinte gyenge teljesítményt nyújtott.

„Bementem, és nagyon felkészületlen voltam. Olyan volt, mint egy monológ.” Duff ezután felidézte, hogy „soha nem fogja elfelejteni”, hogy Robin Lippin casting rendező felszólította erre. „Azt mondta: »Nem vagy erre nagyon felkészülve.«” Duff zavarban volt, de azt mondta: „Én mindig szeretem a kihívásokat.” Lippin, látva a fiatal sztárban a potenciált, megkérte Duffot, hogy másnap térjen vissza, és próbálkozzon újra – a különbség pedig hatalmas volt.

Másnap visszamentem, és teljesen eltértem az elvárásaimtól. És mindent beleadtam

– mondta.