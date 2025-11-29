Hatékony fogyás és egészséges szív egyszerre? A 6-6-6 módszer a megoldás

Nem vagyunk már húszévesek, de ettől még igenis vágyunk rá, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Egy új séta kihívás most úgy terjed a neten, mint a kedvenc recept a barátnős csoportban – és teljesen érthető miért. Szívbarát, beindítja a fogyást és még a hangulatunknak is jót tesz.

Hatékony fogyás és egészséges szív egyszerre – 6-6-6 módszer

Fotó: Jacek Chabraszewski / Shutterstock

Indítsd be az egészséges fogyást a 6-6-6-os módszerrel

Reggel alig kelünk ki az ágyból, este pedig már csak egy kényelmes kanapé és egy sorozat kéne. Ismerős? De közben ott motoszkál bennünk: jó lenne valamit tenni magunkért. Valami olyat, ami nem egy újabb „mindent bele" edzésterv, hanem élhető. Emberi. Hoztunk egy ötletet, a 6-6-6 módszert.

Hogy végezd a 6-6-6-os módszert? – Mutatjuk!

A 6-6-6 módszer pont ezt adja. Nem kell hozzá más, csak egy kis idő, kényelmes cipő, és egy döntés: ma is sétálunk. A 6-6-6 módszer egyszerűbb, mint amilyennek hangzik: mindössze annyi, hogy naponta egy órát szánunk a mozgásra, de ezt három részre osztjuk.

Először hat percet bemelegítünk – laza, kényelmes tempóban, hogy a testünk felkészüljön. Ezután jön a lényeg: hatvan perc lendületes, de még kényelmes tempójú gyaloglás, amikor tényleg megdolgoztatjuk a lábunkat és a szívünket, de nem fulladunk ki. Végül hat percet levezetünk, megnyugtatjuk a testet, lassabbra vesszük a tempót, és élvezzük a séta utáni kellemes fáradtságot.

Ennyi az egész – egyszerű, mégis elképesztően hatékony, közben hallgatsz zenét vagy dumálsz a barátnőddel telefonon.

A séta bizonyítottan javítja a hangulatot és csökkenti a stresszt

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Ez nem edzés – Ez kimenő magunknak

Napközben mindannyiunk fejében egyszerre pörög száz dolog: gyerek, munka, bevásárlás, vacsora, mosás, határidők, a lista végtelen. Egyre ritkábban jut időnk csak úgy „lenni”. Ez a séta viszont nem csak a lábunkat mozgatja át – hanem a lelkünket is. Az egyik legjobb „énidő".

Amikor sétálunk, kicsit kiszakadunk a mókuskerékből. Lehet, hogy nem ég le tőle azonnal a has, de felszabadul egy csomó feszültség. Ha esténként ezzel zárjuk a napot, könnyebb elengedni a nap káoszát.

Fogyni is lehet vele? Igen, de máshogy, mint gondolnánk

Nem egy instant csoda, de a rendszeresen mozgás nagyon is működik, a fogyás megindul. Egy hét után lehet, hogy még nem ugrik le rólunk öt kiló, de a nadrág már kevésbé szorít, és a tükörből is egy frissebb arc néz vissza. A test nem szenved, nem tiltakozik – egyszerűen csak hálás.