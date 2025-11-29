Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Taksony névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Hatékony fogyás és egészséges szív egyszerre? A 6-6-6 módszer a megoldás

Hatékony fogyás és egészséges szív egyszerre? A 6-6-6 módszer a megoldás

edzés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 11:45
egészségfogyás
A 6-6-6-ról legtöbbünknek az ördögi szám ugrik be, pedig van, amikor ez az ördögien jó kombináció akár a mi életünket is megváltoztathatja. A 6-6-6-os módszer pont ilyen – egyszerű, mégis hatásos trükk arra, hogy negyven felett is energikusabbak és fittebbek legyünk, anélkül, hogy megizzadnánk vagy drasztikus diétába fognánk. Mutatjuk, hogy indítsd be a fogyást drasztikus diéták és edzések helyett.
Bors
A szerző cikkei

Nem vagyunk már húszévesek, de ettől még igenis vágyunk rá, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Egy új séta kihívás most úgy terjed a neten, mint a kedvenc recept a barátnős csoportban – és teljesen érthető miért. Szívbarát, beindítja a fogyást és még a hangulatunknak is jót tesz.

fogyás, 6-6-6 módszer, szívbarát, egészség,
Hatékony fogyás és egészséges szív egyszerre – 6-6-6 módszer
Fotó: Jacek Chabraszewski /  Shutterstock 

Indítsd be az egészséges fogyást a 6-6-6-os módszerrel

Reggel alig kelünk ki az ágyból, este pedig már csak egy kényelmes kanapé és egy sorozat kéne. Ismerős? De közben ott motoszkál bennünk: jó lenne valamit tenni magunkért. Valami olyat, ami nem egy újabb „mindent bele" edzésterv, hanem élhető. Emberi. Hoztunk egy ötletet, a 6-6-6 módszert.

Hogy végezd a 6-6-6-os módszert? – Mutatjuk!

A 6-6-6 módszer pont ezt adja. Nem kell hozzá más, csak egy kis idő, kényelmes cipő, és egy döntés: ma is sétálunk.  A 6-6-6 módszer egyszerűbb, mint amilyennek hangzik: mindössze annyi, hogy naponta egy órát szánunk a mozgásra, de ezt három részre osztjuk.  

  1. Először hat percet bemelegítünk – laza, kényelmes tempóban, hogy a testünk felkészüljön.  
  2. Ezután jön a lényeg: hatvan perc lendületes, de még kényelmes tempójú gyaloglás, amikor tényleg megdolgoztatjuk a lábunkat és a szívünket, de nem fulladunk ki.  
  3. Végül hat percet levezetünk, megnyugtatjuk a testet, lassabbra vesszük a tempót, és élvezzük a séta utáni kellemes fáradtságot.  

Ennyi az egész – egyszerű, mégis elképesztően hatékony, közben hallgatsz zenét vagy dumálsz a barátnőddel telefonon.

fogyás, edzés, séta, egészség, szív, szívbarát, 40 felett
A séta bizonyítottan javítja a hangulatot és csökkenti a stresszt
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

Ez nem edzés – Ez kimenő magunknak

Napközben mindannyiunk fejében egyszerre pörög száz dolog: gyerek, munka, bevásárlás, vacsora, mosás, határidők, a lista végtelen. Egyre ritkábban jut időnk csak úgy „lenni”. Ez a séta viszont nem csak a lábunkat mozgatja át – hanem a lelkünket is. Az egyik legjobb „énidő".

Amikor sétálunk, kicsit kiszakadunk a mókuskerékből. Lehet, hogy nem ég le tőle azonnal a has, de felszabadul egy csomó feszültség. Ha esténként ezzel zárjuk a napot, könnyebb elengedni a nap káoszát.

Fogyni is lehet vele? Igen, de máshogy, mint gondolnánk

Nem egy instant csoda, de a rendszeresen mozgás nagyon is működik, a fogyás megindul. Egy hét után lehet, hogy még nem ugrik le rólunk öt kiló, de a nadrág már kevésbé szorít, és a tükörből is egy frissebb arc néz vissza. A test nem szenved, nem tiltakozik – egyszerűen csak hálás.

Nem mellesleg: egy óra 6-6-6-os séta naponta bőven elég ahhoz, hogy beinduljon a változás, és a fogyás 40 felett, kínzó fogyókúra nélkül. Főleg, ha nem zárjuk le utána egy tábla csokival (de ha néha igen, hát istenem… emberből vagyunk).

Egy séta, amitől jobban esik az élet

Sokan nem hisznek benne, míg ki nem próbálják. De amikor megérezzük, milyen jólesik végre nem rohanva, hanem tudatosan mozogni – onnantól már nem akarjuk abbahagyni.  

Hallgathatod az alábbi zenét is miközben sétálsz:

 

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu