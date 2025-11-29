Tony Christie, az Amarillo legendás brit énekese novemberben lett 82 éves. Két éve diagnosztizálták demenciával, mégis tovább dolgozik: fellép, dalokat készít, és új turnéra készül. A Mirrornak adott megható interjújában arról mesél, hogyan marad számára a zene az, ami még akkor is eléri, amikor a memóriája már kihagy. Így vette fel a harcot a demencia ellen Tony Christie.
„A karácsony mindig is a zenéről szólt nálunk”
– mondja Tony.
„A dalokról, amik visszahozzák azokat, akiket szerettem.”
A diagnózis óta ezek az emlékek néha nehezebben érhetők el, de felesége, Sue, és unokája, Deià segít visszahozni őket. Sue választja ki a dalokat, Deià kezeli a technikát – együtt nyitnak ki olyan ajtókat, amelyeket a betegség lassan csuk be.
„Ikonikus énekes vagyok, demenciával küzdök, de idén karácsonykor van egy ajándék, amit a betegség sem vehet el tőlem”
Egyik legmeghatóbb élménye akkor érte, amikor Deià rátalált a The Ink Spots régi felvételeire – arra az együttesre, amelyet Tony édesapja hallgatott.
„Amikor meghallottam, mintha egy darabja a gyerekkoromnak visszatért volna”
– mondja.
„A zene olyan emlékeket is előhív, amelyeket már elveszettnek hittél.”
Tony szerint az idősek nagy része technikailag le van maradva, és emiatt sokan nem férnek hozzá a zenéhez, amely a legmélyebb emlékeket idézné fel. A kutatások szerint a 65 év felettiek többsége nem használ streaminget.
„A mi generációnk a Beatlesen és Elvisen nőtt fel, mégis sokan el vagyunk zárva tőlük. Ez szívszorító.”
Ezért támogatja különösen a Music for Dementia új karácsonyi kampányát, a Give the Music Back-et. Az m4dRADIO ingyenes csatornákat kínál a7 0-es évektől a 80-as évekig, reklámok és hírek nélkül.
„A karácsony a zenéről szól”
– mondja Tony.
„A zenéről, ami összeköt generációkat, és emlékeztet arra, hogy még mindig önmagad vagy. Nem kell drága ajándék. Csak segítség ahhoz, hogy valaki újra meghallhassa a saját történetét.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.