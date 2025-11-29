Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Taksony névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Ikonikus énekes vagyok, demenciával küzdök, de idén karácsonykor van egy ajándék, amit a betegség sem vehet el tőlem”

demencia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 18:30
énekesküzdelem
Továbbra is küzd. Ez az énekes módszere a demencia ellen.

Tony Christie, az Amarillo legendás brit énekese novemberben lett 82 éves. Két éve diagnosztizálták demenciával, mégis tovább dolgozik: fellép, dalokat készít, és új turnéra készül. A Mirrornak adott megható interjújában arról mesél, hogyan marad számára a zene az, ami még akkor is eléri, amikor a memóriája már kihagy. Így vette fel a harcot a demencia ellen Tony Christie.

demencia Tony Christie
A demencia nem gyógyítható, de van mód, hogy könnyebbé tegyük. / Fotó: ZUMAPRESS.com

Zenével a demencia ellen

„A karácsony mindig is a zenéről szólt nálunk”

 – mondja Tony. 

„A dalokról, amik visszahozzák azokat, akiket szerettem.”

 A diagnózis óta ezek az emlékek néha nehezebben érhetők el, de felesége, Sue, és unokája, Deià segít visszahozni őket. Sue választja ki a dalokat, Deià kezeli a technikát – együtt nyitnak ki olyan ajtókat, amelyeket a betegség lassan csuk be.

 „Ikonikus énekes vagyok, demenciával küzdök, de idén karácsonykor van egy ajándék, amit a betegség sem vehet el tőlem”

Egyik legmeghatóbb élménye akkor érte, amikor Deià rátalált a The Ink Spots régi felvételeire – arra az együttesre, amelyet Tony édesapja hallgatott. 

„Amikor meghallottam, mintha egy darabja a gyerekkoromnak visszatért volna”

 – mondja. 

„A zene olyan emlékeket is előhív, amelyeket már elveszettnek hittél.”

Tony szerint az idősek nagy része technikailag le van maradva, és emiatt sokan nem férnek hozzá a zenéhez, amely a legmélyebb emlékeket idézné fel. A kutatások szerint a 65 év felettiek többsége nem használ streaminget. 

„A mi generációnk a Beatlesen és Elvisen nőtt fel, mégis sokan el vagyunk zárva tőlük. Ez szívszorító.”

Ezért támogatja különösen a Music for Dementia új karácsonyi kampányát, a Give the Music Back-et. Az m4dRADIO ingyenes csatornákat kínál a7 0-es évektől a 80-as évekig, reklámok és hírek nélkül.

„A karácsony a zenéről szól”

 – mondja Tony. 

„A zenéről, ami összeköt generációkat, és emlékeztet arra, hogy még mindig önmagad vagy. Nem kell drága ajándék. Csak segítség ahhoz, hogy valaki újra meghallhassa a saját történetét.”

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu