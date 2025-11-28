Csak elzsibbadt a karja, borzasztó diagnózist kapott

Agydaganatot diagnosztizáltak egy édesanyánál, miután a karjában lévő zsibbadásra azt hitték, csupán a szorongása egyik tünete. A 32 éves Kelsey Stokstad zsibbadást és bizsergést kezdettel tapasztalni a bal karjában először, melyre az orvosok gyógyszert írtak fel, mert azt gondolták a szorongása miatt van. A végső diagnózis sokkoló volt.

Sokkolta a diagnózis az anyukát / Fotó: Pexels.com

Feltárta a diagnózis az okokat, nem gondolta, hogy ekkora a baj

Négy hónappal a kezelés után, rohama lett az anyukának, mely során elvesztette az eszméletét és egy CT-vizsgálat elváltozást mutatott ki az agyában.

Műtéten esett át, mely során eltávolították az agydaganata 98 százalékát, egy későbbi biopszia pedig kimutatta, hogy hármas fokozatú asztrocitómája van IDH1 mutációval, ami egy rákos agydaganat.

Az egygyermekes anyuka, 33 sugárterápiás és 12 kemoterápiás kezelésen esett át, melynek 2025 januárjában lett vége, most pedig négy havonta MRI vizsgálatra jár, hogy monitorozzák a rák növekedését.

Zsibbadást és bizsergést kezdtem érezni a bal kezemben és karomban

- nyilatkozta a Post szerint az anyuka.

Azt hitte, a szívével kapcsolatos a problémája, ezért elment a sürgősségire, de mire odaért a tüneti abbamaradtak és nem értette. A béta-blokkoló, amit az orvosok felírtak neki semmit sem hatott, így máshol kellett a megoldást keresnie, de mire odáig eljuthatott volna rohamot kapott.

Épp telefonáltam a férjemmel, és a következő pillanatban már a földön voltam. A férjem a nevemet üvöltötte. Körülbelül öt percig nem válaszoltam semmire

- mondta Kelsey.

33 éves férje, Sean elvitte feleségét a wisconsini Madisonban található Meriter Kórházba, ahol négy centiméteres daganatot találtak az agyában. Bár a mutációja szerint lassan növekedett és nem volt agresszív, megműtötték és kezelték. „A hároméves lányomra, Rayára gondoltam, és arra, hogy nem akarom, hogy anya nélkül nőjön fel” - mondta az anyuka.

A házaspár petesejtkinyerésen vett részt, annak céljából, ha a jövőben szeretnének még gyermeket vállalni, ez lehetséges legyen. Az onkológusa azt mondta, hogy ha stabil az állapota megkezdődhet a lombikbébi program. A pár már nagyon izgatottan várja, hogy újra közös gyermekük legyen.