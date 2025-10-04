Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Ferenc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szörnyű gyászba borult a rajongók szíve: meghalt a rocklegenda

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 12:05
elhunytzenész
Chris Dreja 79 éves volt.
B. V.
A szerző cikkei

Gyászolnak a rajongók, elhunyt a legendás angol rock együttes, a The Yardbirds zenekar egyik alapítója és tagja, Chris Dreja. A basszus- és ritmusgitáros 79 éves korában vesztette életét. A szomorú hírt sógornője, Muriel Levy jelentette be, aki elárulta, hogy a zenész évek óta egészségügyi problémákkal küzdött.

79 éves korában elhunyt a népszerű zenész
79 éves korában elhunyt a népszerű zenész Fotó: Pexels

Mély szomorúsággal kell közölnöm, hogy sógorom, Chris Dreja, a legendás The Yardbirds egykori tagja, ritmusgitáros és basszusgitáros, hosszú évek betegsége után elhunyt. Együtt osztozom a fájdalomban nővéremmel, Kate-tel, aki mindvégig gondját viselte, valamint lányával, Jackie-vel. Nyugodjon békében

 - közölte a közösségi médiában kozzátéve, Chris a zenekar eredeti felállásának tagja volt, és együtt iktatták be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

Így búcsúztak az elhunyt zenésztől

Ez szörnyű hír. Nagyon sajnálom. A kedvenc tinédzserkori bandám volt a Yardbirds. Nyugodj békében, Chris 

- írta egy rajongó, míg egy másik így fogalmazott.

Őszinte részvétem a családnak ebben a szomorú időszakban. Nyugodjon békében.

Dreja 1963-ban alapította a zenekart Anthony Topham, Keith Relf, Jim McCarthy és Paul Samwell-Smith társaságában. A későbbi felállásban helyet kapott Eric Clapton (Topham helyén), Jeff Beck (Clapton után), valamint Jimmy Page, aki később a Led Zeppelin tagja lett. A banda első albuma, a For Your Love, hatalmas sikert aratott olyan slágerekkel, mint a Heart Full of Soul és az I’m a Man. Következő lemezük, az Over Under Sideways Down, újabb két toplistás dalt hozott számukra, írja a Dailystar

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu