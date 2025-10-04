Szörnyű gyászba borult a rajongók szíve: meghalt a rocklegenda

Gyászolnak a rajongók, elhunyt a legendás angol rock együttes, a The Yardbirds zenekar egyik alapítója és tagja, Chris Dreja. A basszus- és ritmusgitáros 79 éves korában vesztette életét. A szomorú hírt sógornője, Muriel Levy jelentette be, aki elárulta, hogy a zenész évek óta egészségügyi problémákkal küzdött.

79 éves korában elhunyt a népszerű zenész Fotó: Pexels

Mély szomorúsággal kell közölnöm, hogy sógorom, Chris Dreja, a legendás The Yardbirds egykori tagja, ritmusgitáros és basszusgitáros, hosszú évek betegsége után elhunyt. Együtt osztozom a fájdalomban nővéremmel, Kate-tel, aki mindvégig gondját viselte, valamint lányával, Jackie-vel. Nyugodjon békében

- közölte a közösségi médiában kozzátéve, Chris a zenekar eredeti felállásának tagja volt, és együtt iktatták be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

Így búcsúztak az elhunyt zenésztől

Ez szörnyű hír. Nagyon sajnálom. A kedvenc tinédzserkori bandám volt a Yardbirds. Nyugodj békében, Chris

- írta egy rajongó, míg egy másik így fogalmazott.

Őszinte részvétem a családnak ebben a szomorú időszakban. Nyugodjon békében.

Dreja 1963-ban alapította a zenekart Anthony Topham, Keith Relf, Jim McCarthy és Paul Samwell-Smith társaságában. A későbbi felállásban helyet kapott Eric Clapton (Topham helyén), Jeff Beck (Clapton után), valamint Jimmy Page, aki később a Led Zeppelin tagja lett. A banda első albuma, a For Your Love, hatalmas sikert aratott olyan slágerekkel, mint a Heart Full of Soul és az I’m a Man. Következő lemezük, az Over Under Sideways Down, újabb két toplistás dalt hozott számukra, írja a Dailystar.