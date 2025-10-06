Zokogva jelentette be a család a tragikus hírt: meghalt a legendás énekesnő fia

Unokatestvére, Jacqueline Bullock erősítette meg a hírt a TMZ-nek, Ike Jr. szombaton, október 4-én vesefunkció elégtelenség következtében hunyt el egy Los Angeles-i kórházban, mindössze egy nappal 67. születésnapja után.
Mély szomorúsággal jelentjük be unokatestvérem, Ike Turner Jr. halálát
– mondta Bullock.
Junior számomra több volt, mint egy unokatestvér – inkább testvérként tekintettem rá, mivel ugyanabban a híres háztartásban nőttünk fel.
Azt is elárulta a lapnak, hogy az utóbbi években Ike Jr. egészségi állapota romlott, szívproblémák és egy múlt havi szélütés következtében – írja a Daily Mail.
Nyilatkozatában Bullock Ike Jr. zenei tehetségéről és a stúdióban gyakorolt maradandó hatásáról emlékezett meg.
Tina és Ike Turner fiaként már egészen fiatalon megmutatkozott a tehetsége, hiszen nem volt olyan hangszer, amit ne akart volna megszólaltatni
– mondta.
Bár eleinte a dobokat részesítette előnyben, nagynéném és édesanyja, Tina Turner ragaszkodott hozzá, hogy minden gyakorlás után szétszedje a dobszerelését. Ez végül ahhoz vezetett, hogy inkább a billentyűk felé fordult.
A nyilatkozatát így zárta:
Bár ugyanazokkal a kihívásokkal nézett szembe, mint sokunk, idővel keresett hangmérnökké, zenésszé és Grammy-díjas előadóvá vált.
Ike Jr. sógornője, Afida Turner – elhunyt testvére, Ronnie özvegye – szintén tisztelgett előtte az Instagramon. Bejegyzésében ezt írta: „NYUGODJ BÉKÉBEN, IKE JR: CSODÁLATOS SÓGOR VOLTÁL, ÖRÜLÖK, HOGY MÉG BESZÉLHETTEM VELED TELEFONON, MIELŐTT ELMENTÉL. SZERETLEK, NYUGODJ BÉKÉBEN.”
Ike Jr. Tina két örökbefogadott fiának egyike volt Ike Turnerrel való kapcsolatából.
Szüleihez hasonlóan Ike Jr. is zenei pályát futott be, a The Love Thang Band nevű tisztelgő zenekar tagjaként, Sweet Randi Love énekesnő oldalán.
Grammy-díjat nyert néhai édesapjával közös munkájáért a 2006-os Risin' With The Blues című albummal, amely elnyerte a „Legjobb hagyományos blues album” kategória díját.
Tina és Ike Turner négy gyermeket neveltek fel együtt. A What's Love Got to Do with It sláger énekesnője örökbe fogadta Ike Turner két fiát, Ike Jr.-t és Michaelt, akik az énekes előző kapcsolatából születtek Lorraine Taylorral.
A párnak később egy közös gyermeke született, Ronnie Turner, míg Tina Turner anyja volt Raymond Craignek is, aki Raymond Hill zenésszel való kapcsolatából született.
