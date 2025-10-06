Zokogva jelentette be a család a tragikus hírt: meghalt a legendás énekesnő fia

Unokatestvére, Jacqueline Bullock erősítette meg a hírt a TMZ-nek, Ike Jr. szombaton, október 4-én vesefunkció elégtelenség következtében hunyt el egy Los Angeles-i kórházban, mindössze egy nappal 67. születésnapja után.

Tina Turner

Fotó: Keystone Press Agency

Mély szomorúsággal jelentjük be unokatestvérem, Ike Turner Jr. halálát

– mondta Bullock.

Junior számomra több volt, mint egy unokatestvér – inkább testvérként tekintettem rá, mivel ugyanabban a híres háztartásban nőttünk fel.

Azt is elárulta a lapnak, hogy az utóbbi években Ike Jr. egészségi állapota romlott, szívproblémák és egy múlt havi szélütés következtében – írja a Daily Mail.

Nyilatkozatában Bullock Ike Jr. zenei tehetségéről és a stúdióban gyakorolt maradandó hatásáról emlékezett meg.

Tina és Ike Turner fiaként már egészen fiatalon megmutatkozott a tehetsége, hiszen nem volt olyan hangszer, amit ne akart volna megszólaltatni

– mondta.

Bár eleinte a dobokat részesítette előnyben, nagynéném és édesanyja, Tina Turner ragaszkodott hozzá, hogy minden gyakorlás után szétszedje a dobszerelését. Ez végül ahhoz vezetett, hogy inkább a billentyűk felé fordult.

A nyilatkozatát így zárta:

Bár ugyanazokkal a kihívásokkal nézett szembe, mint sokunk, idővel keresett hangmérnökké, zenésszé és Grammy-díjas előadóvá vált.

Ike Jr. sógornője, Afida Turner – elhunyt testvére, Ronnie özvegye – szintén tisztelgett előtte az Instagramon. Bejegyzésében ezt írta: „NYUGODJ BÉKÉBEN, IKE JR: CSODÁLATOS SÓGOR VOLTÁL, ÖRÜLÖK, HOGY MÉG BESZÉLHETTEM VELED TELEFONON, MIELŐTT ELMENTÉL. SZERETLEK, NYUGODJ BÉKÉBEN.”

Ike Turner Jr. is tehetséges volt a zenélésben

Ike Jr. Tina két örökbefogadott fiának egyike volt Ike Turnerrel való kapcsolatából.

Szüleihez hasonlóan Ike Jr. is zenei pályát futott be, a The Love Thang Band nevű tisztelgő zenekar tagjaként, Sweet Randi Love énekesnő oldalán.

Grammy-díjat nyert néhai édesapjával közös munkájáért a 2006-os Risin' With The Blues című albummal, amely elnyerte a „Legjobb hagyományos blues album” kategória díját.

Tina és Ike Turner négy gyermeket neveltek fel együtt. A What's Love Got to Do with It sláger énekesnője örökbe fogadta Ike Turner két fiát, Ike Jr.-t és Michaelt, akik az énekes előző kapcsolatából születtek Lorraine Taylorral.