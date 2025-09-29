Szenzációs bejelentés: teltházas koncertje után Sting újra Budapesten

Sting régi zenésztársa, a virtuóz gitáros, Dominic Miller, valamint a dinamikus dobos Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers) társaságában tér vissza, és magával hozza diszkográfiájának legizgalmasabb slágereit, valamint ritkaságait is. A STING 3.0 elnevezésű turné állomásai pillanatokon belül teltházassá válták és a koncertsorozat lelkes kritikákat kapott a sajtóban is.

Teltházas koncertje után Sting újra Budapesten lép fel Fotó: Carter B. Smith

Ez egy olyan este volt – világszínvonalú előadók és előadás egy meghitt térben -, amelyről még évekig beszélni fognak. (Oakland Press)

Sting karizmát, intellektust és hangzásbeli kifinomultságot ötvöz ebben a turnéban. (USA Today)

[Sting] hangja épp olyan erős, mint eddig, még mindig minden idők egyik legnagyobb

basszusgitárosa és tökéletes előadó. (Consequence)

...olyan szintű mesteri tudás és színpadi jelenlét, amely egyszerre csodálatos elbűvölő. (The Atlanta Journal-Constitution)

Most, az Amerikában és Dél-Afrikában nagy sikert aratott STING 3.0 turné egy különleges koncertsorozattal folytatódik Európában. Sting, aki úttörő munkásságáról ismert szólóelőadóként, valamint a meghatározó The Police zenekar frontembereként és dalszerzőjeként ismert, fényes karrierje során folyamatosan feszegette a zenei innováció határait. A STING 3.0 turné egy új, dinamikus korszakot képvisel, amely hatalmas repertoárjának válogatott darabjait mutatja be egy háromtagú formáció lencséjén keresztül, és inspirálta új dalát „I Wrote Your Name (Upon My Heart)” címmel – amit a négyszeres Grammy-díjas hangmérnök, Robert Orton kevert – és amely a Cherrytree Music Company/Interscope Records gondozásában jelent meg.

Emellett új koncertalbuma, a STING 3.0 LIVE már digitális formában, CD-n és 180 grammos vinyl-en is elérhető. A lemez dalait a STING 3.0 elnevezésű világturné során rögzítették, legnagyobb slágereinek gyűjteménye, azonban különlegességként szerepel rajta a Be Still My Beating Heart is, amelynek korábban még nem jelent meg koncertváltozata. A 10 dalos digitális albumon szerepel Sting 1987-es Fragile című kislemezének élő felvétele is, amelyet nemrég egy gyermekkórus is feldolgozott a Netflix Adolesence című minisorozatának egyik epizódjában.