Hoppá: Blake Lively és Justin Baldoni között valódi vonzalom volt

Már több hónapja tart a jogi csatározás Blake Lively és Justin Baldoni között. Annyira elharapódzott a viszony, hogy egyre több családtag, barát, híresség is érintetté vált az ügyben. A hatalmas botrányról egy dokumentumfilm készült, amit március 31-én fognak bemutatni Amerikában. A dokumentumfilmben egy intimitás koordinátor azt állítja, hogy Blake Lively és Justin Baldoni között valódi vonzalom látszott közös filmjük forgatásán.

Blake Lively és Justin Baldoni között valódi vonzalom volt az intimitás koordinátor szerint (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Blake Lively és Justin Baldoni kacér SMS-ei

Egy intimitás koordinátor, Mia Schachter, a He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni című dokumentumfilmben fejtette ki véleményét a két sztár közötti kapcsolatról. Mia Schachter-nek ugyan nem volt köze a Velünk véget ér című filmhez, de a szakmájából adódóan jó érzéke van ahhoz, hogy felismerje, ha valakik között megvan a kémia vagy nincs. Blake Lively és Justin Baldoni nyilvánosságra hozott SMS váltásait olvasva úgy gondolja, hogy volt közöttük vonzalom, és némelyik üzenet olyan vicceket tartalmazott, amelyek kacérkodó jellegűek voltak.

Az SMS üzeneteiket olvasva valóban az az érzésem, hogy egy bizonyos ponton valódi vonzalom volt közöttük, ami másoknak barátságnak tűnt.

Blake Lively nem akart találkozni az intimitás koordinátorral

Ryan Reynolds felesége azzal vádolta Justin Baldonit, hogy a forgatás alatt szexuálisan zaklatta őt. Azt állította, hogy Justin Baldoni sokszor csókjeleneteket rögtönzött, és a forgatókönyvben szereplő jeleneteken túl további szexjeleneteket próbált hozzáadni. Továbbá Blake Lively hozzátette azt is, hogy nem volt intimitás koordinátor a forgatáson. Justin Baldoni ezt tagadta, és bizonyítékul egy SMS-t mutatott, ahol Blake Lively visszautasította a találkozót a film forgatása előtt az intimitás koordinátorral. Mia Schachter szerint ez is sok mindent elárul kettejük kapcsolatáról: