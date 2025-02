Ryan Reynolds és Blake Lively hatalmas hibát követett el

Február 16-án rendezték meg a Saturday Night Live 50 éves ünnepi adását. Számtalan híresség megfordult ezen a nagyszabású eseményen. Többek között az utóbbi hónapokban a nyilvánosságtól tartózkodó Blake Lively és Ryan Reynolds. Megjelenésük mindenkit megdöbbentett. Ugyanis a pár azóta nem jelent meg semmilyen nyilvános eseményen, amióta Blake Lively és Justin Baldoni perben állnak egymással szexuális zaklatás vádja miatt. Az eseményen való szereplésüket pedig Ryan tetézte azzal, hogy viccet csinált a jelenlegi helyzetükből.

Ryan Reynolds és Blake Lively az SNL 50 ünnepi évfordulóján (Fotó: Northfoto)

Ryan Reynolds és Blake Lively maga alatt vágta a fát

A jelenlegi viszály Blake Lively és Justin Baldoni között eddig is megosztotta a sztárvilágot. Ám a sztárpár jelenlegi húzásával teljesen elbillentette a mérleget Justin Baldoni irányába. Eddig Blake azt hangoztatta, hogy félelem, trauma és extrém szorongás gyötri a mindennapokban. A Saturday Night Live 50 éves ünnepi adásán való megjelenése azonban semmilyen ilyen és ehhez hasonló érzelmet nem mutatott. Sőt az, hogy férje Ryan Reynolds viccet csinált belőle, az pedig egyenesen felháborította a résztvevőket.



Kevin Costner nem bírta tűrtőztetni magát

Ryan Reynolds viccelődését egyáltalán nem tartották helyénvalónak az esemény résztvevői. Kevin Costner reakciója pedig tökéletesen tükrözte mindegyikük véleményét. A műsorvezetők, Tina Fey és Amy Poehler megkérdezte a Deadpool sztárját: „Ó Ryan Reynolds, hogy vagy?” Mire Ryan Reynolds azt válaszolta: „Remekül - miért, mit hallottál?” A közönség kínosan fogadta a poénkodást, a Ryan által elvárt nevetés pedig elmaradt. Nem is lehet tudni, hogy mi volt ezzel a célja. Egy biztos, ezt egészen bizonyosan fel fogják használni ellenük a perben.



Justin Baldoni örülhet az előnyének

Az It Ends with Us - Velünk véget ér sztárjai közötti viszályról hétről hétre kerülnek elő újabb fejlemények. Blake Lively szexuális zaklatással vádolja Justin Baldonit. Míg Baldoni 400 millió dolláros perben rágalmazással és zsarolással vádolta meg Lively-t, Reynolds-ot és a publicistát, Leslie Sloane-t. Blake Lively az őt ért fájdalom miatt eddig tartózkodott a nyilvánosságtól, egészen mostanáig. A Saturday Night Live 50 ünnepi kiadásában való megjelenésén, amelyen férjével együtt volt, pedig úgy tűt, hogy nyoma sincs semmilyen bánatnak, félelemnek vagy szomorúságnak. Egy hollywoodi bennfentes a MailOnline-nak elmondta, hogy ezen az eseményen való szereplésük és Ryan viccelődése a pár hatalmas hibája volt. Ezt fel fogják használni ellenük és Baldoni nem fog leállni a csapatával, amíg be nem bizonyítja saját igazát.