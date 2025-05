Blake Lively megzsarolta Taylor Swiftet

Hónapok óta tart a Blake Lively és Justin Baldoni botrány. Az ügyben rengeteg sztár is érintett lett, különösképpen Blake Lively férje és híres barátaik. Természetesen a színésznő legjobb barátnője, Taylor Swift sem maradhatott ki, őt is belevonták a drámába. A két sztár barátsága azonban veszélybe került. Blake Lively ugyanis megfenyegette Taylor Swiftet, hogy ha nem áll mellé, akkor kiszivárogtatja a privát üzeneteit.

Blake Lively zsarolás útján próbálta rávenni barátnőjét, hogy támogassa a Baldoni ügyben (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Blake Lively megzsarolta Taylor Swift-et

A PageSix által megszerzett bírósági dokumentumokból az derült ki, hogy Blake Lively vezető ügyvédje, Michael Gottlieb egy felszólító levelet küldött Taylor Swift jogi képviselőjének. A beadvány szerint a levélben az állt, hogy az énekesnő minél hamarabb adjon ki egy nyilatkozatot arról, hogy teljes mértékben a barátnőjét támogatja. Amennyiben nem teszi, nyilvánosságra fogják hozni azokat a privát üzeneteket, amiket Blake Lively-val folytatott Baldoni kapcsán. Michael Gottlieb határozottan tagadja ezeket az állításokat.

Egyértelműen tagadjuk ezeket az úgynevezett vádakat, amelyek gyáván állítólagos névtelen forrásokból származnak, és teljesen elrugaszkodnak a valóságtól.

Justin Baldoni csapata más dokumentumokat is próbál megszerezni

Justin Baldoni és cége, a Wayfarer Studios ügyvédi csapata azt is állítják beadványukban egy névtelen forrásra hivatkozva, hogy Blake Lively arra kérte Taylor Swiftet, hogy törölje a kettejük közötti üzenetváltásokat. Állításuk szerint ezekkel a helytelen és nyilvánvalóan zsaroló fenyegetésekkel az énekesnő egyik képviselője foglalkozott. Ezeket a követeléseket Justin Baldoni jogi csapata idézés útján szeretnék megszerezni, mivel ezek bizonyítanák a megfélemlítésre és kényszerítésre tett kísérletet.

Justin Baldoni szerint Taylor Swift is közrejátszott abban, hogy eltérítsék a filmjét (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Blake Lively jogi csapata nevetségesnek tartja az egészet

Justin Baldoni jogi csapatának beadványa a válasz volt Blake Lively jogi lépésére, amiben azt kérték, hogy töröljék barátnője, Taylor Swift beidézését, hogy mondja el, miket írt neki a színész-rendezőről Lively. A színésznő ügyvédje nevetségesnek tartja Baldoniék húzásást:

Ez az, amit a Wayfarer cég ügyvédjeitől várhatunk, akik úgy tűnik, semmit sem szeretnek jobban, mint először lőni, minden bizonyíték nélkül, és nem törődve azokkal az emberekkel, akiknek ezzel ártanak.

Justin Baldoni ügyvédjei azonban úgy vélik, hogy Taylor Swift igen is részt vett abban, hogy Blake Lively megpróbálta érvényesíteni az irányítást a filmjük, a Velünk véget ér felett.