Taylor Swift azt kívánja, bárcsak ne ismerte volna meg Blake Lively-t

A Blake Lively és Justin Baldoni botrány újabb áldozatot követelt. Taylor Swift-nél betelt a pohár. Nem hajlandó részt venni ebben a jogi csatározásban és nem szeretne több időt tölteni egykori legjobb barátnőjével, Blake Lively-val.

Taylor Swift és Blake Lively 10 évig voltak legjobb barátnők (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Taylor Swift azt kívánja, bárcsak sosem találkozott volna Blake Lively-val

Több mint 10 évig voltak legjobb barátnők, most mégis vége szakad az évtizedes barátságnak. A Blake Lively és Justin Baldoni botrány teljesen megmérgezte a két barátnő kapcsolatát. Az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy Baldoni jogi csapata tanúként behívta Taylor Swiftet, miszerint az énekesnő Blake Lively kérésére befolyásolni próbálta a Velünk véget ér című film forgatását. Taylor Swift nem bírta tovább, úgy döntött, végleg véget vet a barátságuknak. Egy bennfentes úgy nyilatkozott a DailyMail-nek ezzel kapcsolatban, hogy:

Jelenleg, ha Taylor-nek lenne egy kívánsága, az lenne, hogy bárcsak soha ne találkozott volna Blake-kel.

Azt is hozzátette, hogy bár voltak szép időszakaik, de ez a Baldoni ügy teljesen túlnőtt rajtuk.

Taylor Swift karrierje csúcsán van, nem engedheti meg magának, hogy befeketítsék a hírnevét (Fotó: Javier Rojas / Northfoto)

Taylor Swift egy ideje szelektál az életében

Taylor Swift karrierje csúcsán van, és most nem engedheti meg magának, hogy bármi befeketítse a hírnevét. Ezért az utóbbi időben elkezdett szelektálni. Minden olyan dolgot, ami negatívan hat az életére, azt úgy döntött, kizárja. Úgy tartotta legjobbnak, ha teljes mértékben eltávolodik a botránytól, ami a legjobb barátnője körül kering már hónapok óta. Ám úgy alakult, hogy nemcsak, hogy nem tudott eltávolodni, de még nyakig bele is keveredett. Justin Baldoni jogi csapata ugyanis beidézte tanúnak. A színész állítása szerint ugyanis Taylor Swift a befolyásával próbálta megfélemlíteni őt a Velünk véget ér című film készítésénél. Mindezt pedig Blake Lively kérésére.

Taylor Swift jogi csapata mindent megtett annak érdekében, hogy az énekesnőnek ne kelljen a tanúk padjára ülnie (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Taylor Swift nem hagyta magát

A beidézésre reagálva Taylor Swift mindent megmozgatott annak érdekében, hogy ne kelljen tanúként megjelennie és kimaradhasson ebből a hatalmas botrányból. Taylor Swift jogi csapata el is érte az énekesnő célját. Justin Baldoni ügyvédei törölték a kérést. Miután Taylor Swift sikerrel járt, utolsó lépésként még a barátságát is megszüntette Blake Lively-val is, hogy még véletlenül se keveredjen bele még egyszer ebbe az egész botrányba. A bennfentes szerint: