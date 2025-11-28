Szoboszlai elvitte a balhét, példát mutatott a lapító liverpooli sztároknak

A magyar válogatott csapatkapitánya nemcsak a nemzeti együttesben, hanem a Liverpoolban is igazi vezéregyéniséggé nőtte ki magát. Szoboszlai Dominik a pályán mutatott játéka mellett a magatartásával és a hozzáállásával is példát mutatott.
A Liverpool jelenleg komoly hullámvölgyben van, hiszen az elmúlt tizenkét mérkőzéséből kilencet elveszített. Nem meglepő, hogy a játékosok többsége inkább kerüli a közösségi médiát, ahol most aligha számíthatnak bátorító szavakra. Szoboszlai Dominikot azonban ez sem tartotta vissza attól, hogy a Liverpool-PSV találkozót követően egy Instagram-bejegyzésben üzenjen a szurkolóknak.
Ezek nehéz pillanatok, de győztesek vagyunk és együtt emelkedünk fel
– írta a magyar klasszis egy csapatfotó kíséretében.
A középpályás volt az első, aki bármilyen formában reagált a klub mélyrepülésére, tehát ő vitte el a balhét. Később a rengeteget kritizált Ibrahima Konaté, valamint a csapatkapitány, Virgil van Dijk is megszólalt.
"Ezt a helyzetet most el kell viselnünk. A kritika a futball része, és mindig harcolni fogunk, hogy túljussunk a nehézségeken. Ilyenkor a szurkolók számítanak a legtöbbet – azok, akik jóban-rosszban kitartanak mellettünk" – fogalmazott Konaté.
Utunk egyik legnehezebb időszakát éljük, de nem hagyjuk, hogy ez határozzon meg minket. Felemelkedünk ebből. Teljes szívemből hiszek ebben a csapatban. A szurkolóknak pedig: tartsatok ki mellettünk továbbra is. Most nagyobb szükségünk van egymásra, mint valaha!
– írta a csapatkapitány.
A keret többi tagja egyelőre nem kommentálta a sorozatos vereségeket, ami ismét rámutatott arra, hogy Szoboszlai a klub egyik legfontosabb vezéralakja. Olyankor is kiáll a csapat mellett, amikor személy szerint alig lehet őt bármilyen kritikával illetni.
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.