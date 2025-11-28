Szoboszlai elvitte a balhét, példát mutatott a lapító liverpooli sztároknak

A magyar válogatott csapatkapitánya nemcsak a nemzeti együttesben, hanem a Liverpoolban is igazi vezéregyéniséggé nőtte ki magát. Szoboszlai Dominik a pályán mutatott játéka mellett a magatartásával és a hozzáállásával is példát mutatott.

Szoboszlai Dominik gólja kevés volt a PSV ellen a Bajnokok Ligájában Fotó: Rene Nijhuis/MB Media

A Liverpool jelenleg komoly hullámvölgyben van, hiszen az elmúlt tizenkét mérkőzéséből kilencet elveszített. Nem meglepő, hogy a játékosok többsége inkább kerüli a közösségi médiát, ahol most aligha számíthatnak bátorító szavakra. Szoboszlai Dominikot azonban ez sem tartotta vissza attól, hogy a Liverpool-PSV találkozót követően egy Instagram-bejegyzésben üzenjen a szurkolóknak.

Ezek nehéz pillanatok, de győztesek vagyunk és együtt emelkedünk fel

– írta a magyar klasszis egy csapatfotó kíséretében.

Szoboszlai példáját kevesen követték

A középpályás volt az első, aki bármilyen formában reagált a klub mélyrepülésére, tehát ő vitte el a balhét. Később a rengeteget kritizált Ibrahima Konaté, valamint a csapatkapitány, Virgil van Dijk is megszólalt.

"Ezt a helyzetet most el kell viselnünk. A kritika a futball része, és mindig harcolni fogunk, hogy túljussunk a nehézségeken. Ilyenkor a szurkolók számítanak a legtöbbet – azok, akik jóban-rosszban kitartanak mellettünk" – fogalmazott Konaté.

Utunk egyik legnehezebb időszakát éljük, de nem hagyjuk, hogy ez határozzon meg minket. Felemelkedünk ebből. Teljes szívemből hiszek ebben a csapatban. A szurkolóknak pedig: tartsatok ki mellettünk továbbra is. Most nagyobb szükségünk van egymásra, mint valaha!

– írta a csapatkapitány.

A keret többi tagja egyelőre nem kommentálta a sorozatos vereségeket, ami ismét rámutatott arra, hogy Szoboszlai a klub egyik legfontosabb vezéralakja. Olyankor is kiáll a csapat mellett, amikor személy szerint alig lehet őt bármilyen kritikával illetni.

