Rettegnek a szakértők: rekord hőmérsékletet értek el az óceánok

A tudósok figyelmeztetnek, hogy a bolygó óceánjai példátlan hőmérsékletűek az évnek ebben az időszakában. A Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat szakértői elárulták, hogy a múlt hónapban a sarkvidékeken kívüli hőmérséklet átlagosan 20,86°C-ot ért el. Ez új júniusi rekord, meghaladva a 2023-ban és 2024-ben mért rendkívüli csúcsértékeket, amelyeket akkoriban a tudósok aggasztónak neveztek.
Ez az új rekord a szakértők szerint valószínűleg hatalmas következményekkel jár majd, ugyanis hatással lesz az időjárási mintákra, a globális éghajlatra és a tengeri ökoszisztémákra is.
A kutatók aggodalma azonban itt nem áll meg, ugyanis elkezdődött egy szuper El Niño is, amely szinte mindenhol szélsőséges hőséget okoz. A NASA műholdai nemrégiben megerősítették, hogy az időjárási jelenség, amelyet az egyenlítői Csendes-óceán melegebb vize jellemez, folyamatban van.
„A jelenlegi körülmények egy új fázis kezdetét jelezhetik, amely ismét feltérképezetlen területekre vezet” – mondta Carlo Buontempo, a Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat igazgatója.
Mivel az óceánok hőmérséklete ilyen szinten van, és az El Niño jelenség is a láthatáron van, valószínűleg további hőmérsékleti rekordok dőlnek meg a következő hónapokban.
- emelte ki.
Az elmúlt három évben a sarkvidékeken kívüli globális óceán hőmérséklete 0,35°C és 0,73°C között volt melegebb a hosszú távú átlagnál. A legutóbbi, 2024-ben felállított júniusi rekord 20,83°C volt, ami most megdőlt.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a melegebb óceánnak széleskörű hatásai vannak. A magasabb óceáni hőmérséklet hosszabb ideig tartja melegen a légkört, extra energiát biztosít a viharoknak és fokozza a párolgást. A melegebb tengerek hozzájárulnak a tengerszint emelkedéséhez és a jégolvadáshoz, valamint stresszt okoznak a tengeri ökoszisztémákban. Emellett melegebben tartják a levegőt, ami hőhullámokat okoz.
Simon Tett professzor, az Edinburgh-i Egyetem Földrendszerdinamika Tanszékének vezetője az új rekordról szólva elárulta, hogy szerinte nem meglepő.
A légköri szén-dioxid folyamatosan növekszik a fosszilis tüzelőanyagok elégetésével. Több CO2 több hőt csapdába ejt, ami magasabb óceáni hőmérsékletként jelentkezik. Ezen az ember okozta felmelegedésen túl valószínűleg van egy lökés az El Niño-tól, amely elkezdte felmelegíteni a Csendes-óceán keleti részét
- magyarázta.
Európa egyes részeit tengeri hőhullám sújtotta, sőt néhol a szokásosnál 6°C-kal magasabb hőmérsékletet mértek. A legsúlyosabban sújtott területek a Földközi-tenger nyugati részén voltak, különösen az Oroszlán-öbölben Dél-Franciaország partjainál, valamint a Ligur- és Tirrén-tengerben Olaszország nyugati partjainál. Júniusban számos országban melegrekordok dőltek meg, de az előrejelző modellek szerint a helyzet csak rosszabb lehet, ugyanis az El Niño évtizedek óta nem látott szintet érhet el - írta a Daily Mail.
A HungaroMet közleménye szerint Magyarországon is hőmérséklet rekordok dőltek a napokban. Szécsényben kereken 42 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet, és ezzel megdőlt a június 30-ra vonatkozó országos napi legmagasabb maximum-hőmérsékleti rekord. Mindeközben a fővárosi abszolút melegrekord is megdőlt: Budapest Lágymányos állomáson 41 fokot mértek kedden.
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