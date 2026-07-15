„Le akarok feküdni anyám pasijával"

A Daily Star szakértőihez fordult egy nő, aki magának akarja édesanyja párját. Féltékeny a saját anyjára azért, mert a pasi vele van.

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"Nemcsak jó formában van és fizetőképes, de kedves és vicces is. Ez nem igazságos. Közelebb van a korosztályomhoz, mint az anyáméhoz, és az enyémnek kellene lennie. Már régóta egyedülálló vagyok, és megérdemlek egy kis szeretetet.

Az anyukám egy vonzó nő. Soha nem küzdött egyetlen pasiért sem, mégis folyton loholnak utána. Egy szempillantás alatt találhatott volna valakit újnak.

Én kevésbé vagyok szerencsés. Az előző kapcsolatom akkor ment tönkre, amikor elbocsátottak, és elfogyott a pénzem. A volt barátomat már nem érdekeltem, amikor már nem tudtam fizetni az ételét és a benzinjét. SMS-ben szakított velem, azt mondva, hogy talált egy "jobbat", azaz gazdagabbat.

Most egész éjjel hallgatnom kell, ahogy anyám és a szeretője hangosan szexel. Lejövök reggelizni, és ott van ő, félmeztelenül és gyönyörűen. Flörtölök, és ő is visszaflörtöl. Mondtam a húgomnak, hogy szerintem azért tetszem neki, mert határozottan van köztünk szikra, de ő csak dühöng, hogy csak kedves velem. Hogyan lehetne az enyém?

Tudom, hogy a szex vele fantasztikus lesz, és őszintén érzem, hogy megtaláltam a lelki társamat. A minap egyszerre indultunk útnak, és megkérdezte, hogy szükségem van-e egy fuvarra. Természetesen igent mondtam (pedig pont az ellenkező irányba mentem). Beszélgettünk és nevettünk, és azt mondta, hogy megérdemlek valaki különlegeset. Most már meg vagyok győződve arról, hogy magáról beszélt – hogy kikérdezett.

Még azt is mondta, hogy anyukám az őrületbe kergeti, mert új fürdőszobát akar, ő pedig profi szerelő. Ha már itt tart, akkor hogy tehetném magamévá? 27 éves vagyok."

A szakértő lelombozta a nőt. Szerinte el kell felejtenie ezt a férfit. Az édesanyja kapcsolata erős. Olyan repedéseket keres rajta, amelyek nem léteznek. "Attól, mert udvariasan bánik veled, nem jelenti azt, hogy párkapcsolatot akar veled."

A szakértő szerint el kellene költöznie az anyjától és a távolság megoldaná ezt a problémát. Valamint feltette azt a kérdést: biztos, hogy kellene neki egy olyan férfi, aki előtte az édesanyjával is szexelt?