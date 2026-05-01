Illegális elektromos cigaretta: a feketekereskedelem, melyen egész Európa veszít

Christos Harpantidis, a Philip Morris International (PMI) globális vállalati ügyekért felelős vezetője a 11. delphi gazdasági fórumon hivta fel a figyelmet az illegális elektromos cigaretták veszélyeire. Ekkor azt is elárulta, hogy egyre súlyosabb problémával néz szembe az eldobható ízesített e-cigaretták (vape) európai piaca, mert a termékek csaknem felét a szürke- vagy a feketekereskedelem adja - írja a Világgazdaság.

Christos Harpantidis az illegális elektromos cigaretták veszélyeiről hívta fel a figyelmet / Forrás: VG

Az igazgató Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI) legfrissebb európai tanulmányát idézte, amely első alkalommal átfogóan vizsgálta a piaci struktúrákat, az ellátási láncokat és a származási országokat.

A szabályozatlan vape termékek forgalma már most meghaladja a 6,6 milliárd eurót (2558 milliárd forintot), becslések szerint 2030-ra a 10,8 milliárd eurót is elérheti.

Az érintett készítményeknek pedig mintegy 90 százaléka Kínából származik – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban forgalomban lévő ízesített e-cigaretták csaknem fele illegális eredetű: nagyjából 35 százalék hamisított, további 13 százalék sem felel meg a jogszabályoknak.

Sok mindent megkárosítanak az illegális kereskedők

Az igazgató ezután kitért arra, hogy az ismeretlen eredetű termékek fokozott közegészségügyi kockázatot jelentenek, az illegális szereplők figyelmen kívül hagyják

a fogyasztóvédelmi előírásokat

és a fiatalkorúak védelmét.

Társadalmi konszenzus kell: kiskorúak sem legális, sem illegális nikotintermékeket nem használhatnak, ebben mindenkinek felelőssége van

– emelte ki.

Mindemellett a feketekereskedelem gazdasági szempontból is aláássa Európát, az uniós és nemzeti költségvetések évente több millió euró bevételtől esnek el, amely bűnszervezetekhez kerül. Közben torzul a legális piaci verseny, és hosszú távon munkahelyek is veszélybe sodródhatnak. A PMI 2019 és 2023 között csaknem 290 milliárd euró gazdasági értéket teremtett az EU-ban, közvetve nagyjából 1 millió munkahelyet, valamint 19,6 milliárd euró értékű beruházással több mint 45 ezer kis- és középvállalkozást támogatva. A globális vállalati ügyekért felelős vezető szerint

a szélsőséges tiltások nem oldják meg a gondot, hanem éppen ellenkezőleg, erősítik a feketekereskedelmet,

hiszen a kereslet nem szűnik meg, csupán az illegális csatornák felé terelődik. Ez egy rendszerszintű probléma, amelyet egyetlen szereplő sem tud önállóan megoldani – tette hozzá.