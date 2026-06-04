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A Temuról vagy az Aliról szoktál rendelni? Van egy nagyon jó és egy nagyon rossz hírünk – melyiket mondjuk előbb?

A Temuról vagy az Aliról szoktál rendelni? Van egy nagyon jó és egy nagyon rossz hírünk – melyiket mondjuk előbb?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vám
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 17:05
Temuonline rendelés
Felkészültél? A Temu, Shein, AliExpress és hasonló, jellemzően távol-keleti, extra olcsó piacterek vásárlói júliustól többet kell, hogy fizessenek.
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Alapjaiban változhat meg a netes rendelések világa, kiváltképp az olyan, kifejezetten "filléres" online piacterekről, mint a Temu, a Shein vagy épp az AliExpress, illetve a kisebb webshopokról, köszönhetően két, nyáron bevezetésre kerülő szabálynak. Az egyiknek a vásárlók fognak örülni elsősorban, a másiknak pedig azok a kereskedők, akik eddig épp az ilyen netes rendelések miatt kerültek hátrányba.

Drágább lesz a Temuról rendelni
Drágább lesz a Temuról rendelni
Fotó: Unsplash

Drágább lesz a Temuról (és társairól) rendelni, de van egy jó hír is

Kezdjük először a jó hírrel: június 19-től kezdve sokkal biztonságosabb lesz a netről rendelni, legalábbis a hazai webshopokból: egy friss szabály értelmében ugyanis innentől kötelező lesz Magyarországon egy jól látható "elállási gomb" jelenléte. Az online vásárlásoknál eddig is kötelező volt a 14 napos elállást biztosítani, ez azonban jellemzően igen körülményes volt. A mostani szabály azt biztosítja, hogy az elállás a lehető legegyszerűbb legyen a webshopon keresztül. Innentől ugyanis vagy egy gombot, vagy egy menüpontot, vagy egy könnyen elérhető űrlapot kell biztosítani, amivel a vásárló gyakorlatilag egy kattintással jelezheti: mégsem elégedett a megrendelt termékkel, és azt visszaadná.

Azaz gyakorlatilag innentől ugyanolyan könnyedén lemondhatunk az online rendelt áruról, ahogy megvettük azt: egyetlen mozdulattal.

És akkor most jöjjön a fekete leves: az EU-n kívülről érkező, kisértékű (150 euró alatti) csomagokra innentől nem csak ÁFA-fizetési kötelezettség vonatkozik (ezt sok esetben alapból beleszámolják az árba, máskor a vámkezelés során kell fizetni), hanem egy plusz 3 eurós vámköltség is. Ráadásul – csak hogy még kevésbé örüljünk – ez a 3 euró (nagyjából 1000 forint) pluszköltség nem csomagonként, hanem árucikkenként (egész pontosan vámtarifaszámonként) kell majd fizetni. Azaz ha veszünk mondjuk a Sheinről három egyforma felsőt, és az egy csomagban érkezik, akkor egy ezressel kell többet fizetnünk – de ha például rendelünk hozzá egy hajcsatot is, az egy újabb ezressel dobja meg a költségeinket (persze a termék árán felül!)...

Timár Szabolcs, a PwC szakértője a Blikknek ugyanakkor arról beszélt: olyan nagy a távol-keleti online piacterek és más webshopok közt az árkülönbség, hogy nagy valószínűséggel még ezzel a 3 eurós pluszköltség sem fogja várhatóan a vásárlókat a Temuról és társairól más felületekre terelni.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu