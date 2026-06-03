Újabb területeken mutatták ki az azbesztszennyezést

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években Zalaegerszegre is szállítottak azbeszttartalmú szerpentinit zúzottkövet, ezért a Kisfaludy és a Mártírok útja kereszteződésében lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták – közölte az MTI.
Speciális, egyedi méretre gyártott fóliával fedték le az érintett területet, a veszélyre pedig figyelmeztető táblák hívják fel a figyelmet. Közben már készül a parkoló felújításának műszaki terve is, hogy a kormányzati támogatásról szóló döntés után az engedélyeztetést, a közbeszerzést és a szerződéskötést követően elszállíthassák az azbesztet tartalmazó kőzúzalékot.
Az Áfonya utcában 10 kilométeres sebességkorlátozást rendeltek el, mert bár eredetileg magyarországi bányából származó, nem szennyezett kőzúzalékból készült a burkolata, de a magáningatlanok tulajdonosai többen is szennyezett zúzalékot használtak a kocsifeljárók és az udvarok burkolására, azt pedig a napi forgalom miatt az utcákra is felhordták. Itt is készül a burkolatcserére vonatkozó műszaki terv, hogy kormányzati támogatással elszállítsák az azbesztes kőzúzalékot, és új burkolatot kapjon az utca
- jelezte a polgármester.
A polgármester arról is beszélt, hogy újabb 16 közterületi helyszínen végeztek vizsgálatokat. A laboreredmények szerint ezek közül hat területen mutatták ki az azbesztszennyezés jelenlétét.
A Gazdaság utca burkolata, parkolója és útpadkája, továbbá az Iskola utcai parkoló esetében, a nevelési-oktatási intézmények közelsége miatt a Zala-Müllex Kft. szakemberei külön hatósági engedéllyel, a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályoknak megfelelő munkavégzéssel pénteken délután felszedik a kőzúzalékot. Fóliával kibélelt, leponyvázott konténerekben szállítják el, a dolgozók FFP3 maszkban és vegyvédelmi öltözetben végzik a munkát, a kiporzás megakadályozása érdekében vizes technológiával dolgoznak
- ismertette Balaicz Zoltán.
Hozzátette: „a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbuszforgalmat is elterelik. A szülőket arra kérik, hogy az ezekben az utcákban működő bölcsődébe, óvodába és iskolába járó gyerekeket délután vigyék haza, ha ezt nem tudják megtenni, a gyerekeknek más városrész intézményeiben biztosítanak helyet.”
A polgármester szerint a Jákum utcai parkoló egyik keskeny elválasztó sávjában is találtak néhány négyzetméternyi szennyezett zúzalékot, amelynek eltávolítása rövidesen megkezdődik. Hamarosan munkagépek vonulhatnak a Domb utca mellé is, ahol mintegy 90 méter hosszú és másfél méter széles szakaszon bontják fel a burkolatot az érintett anyag elszállítása érdekében.
A Vajda Lajos utcai, nagyobb területű parkolót is a központi támogatás segítségével kívánják helyreállítani. A Zrínyi utcai iparterületen ugyancsak önkormányzati tulajdonú területről van szó, de a Flex gyáregysége vette bérbe és építette meg a parkolót, ezért a cég már gondoskodott a lezárásról
- fejtette ki Balaicz Zoltán.
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