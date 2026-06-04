Ez mindenkinek fájni fog, aki csomagot küldene: pár hónap, és kivonul Magyarországról a népszerű futárcég

Sokakat fog most villámcsapásként érni a hír: kedvenc futárcégükön keresztül már nem sokáig küldhetnek csomagot. Kivonul ugyanis a magyar piacról a Sameday.

Kivonul Magyarországról a Sameday futárcég

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Kétségtelen, hogy a futárcégeken keresztüli csomagküldés, kiváltképp a csomagautomatákon keresztül intézett csomagfeladás- és felvétel évről évre népszerűbb nem csak kis hazánkban, de alighanem a világ minden egyes pontján. Nem is csoda: egyszerű és jellemzően ár-érték arányban is kifizetődő. Sajnos azonban hamarosan eggyel kevesebb cég közül választhatunk, ugyanis az Origo információi szerint elhagyja a magyar piacot az eMag-hátterű Sameday.

Szeptembertől nincs Sameday: mi lesz az easyboxokkal?

Az oldal úgy tudja, a kivonulás mellett azt követően döntött a cég, hogy nem sikerült a magyarországi leányvállalatot eladni az Osztrák Postához tartozó Express One-nak. A hírek szerint a Sameday szeptember hónapban fejezi be a magyarországi működését. A dolgozóknak már jelezték, hogy munkájukra csak augusztus közepéig számítanak. Az, hogy a cég által üzemeltetett 1100 easybox csomagautomata sorsa mi lesz, még kérdéses. A Blikk arról ír: ezeket a cég magával viszi, méghozzá Romániába.