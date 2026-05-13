Kitálalt a futár: ezeket a helyeket gyűlöli a legjobban minden csomagkihordó

Napi 130 font, azaz nagyjából 60 ezer forint. Ennyit keres Neo Webb futárként egyetlen műszakkal, de ezért a pénzért valóságos pokoljárás az élete. Kilenc és fél órája van arra, hogy teljesítse az Amazon által gépiesen kiszámolt útvonalat. Ha nem végez időben, a rendszer kíméletlenül kidobja: az applikáció leáll, őt pedig hazazavarják a maradék csomagokkal. Neo ezért nem pihen, nem lassít, és még enni is alig van ideje, csak hogy lezavarja a napi 180-190 megállót.

Megdöbbentő vallomást tett a futár: „Nem vagyok palackozó!”

A futárok világa kemény, és sokan egészen gyomorforgató módszerekhez folyamodnak, hogy ne veszítsenek időt. Neo azonban kijelentette: őt nem faragták ilyen fából.

Nem használom a palackos módszert. Megerősíthetem: nem vagyok palackozó!

– jelentette ki büszkén a fiatal sofőr, utalva arra a hírhedt szokásra, hogy sok kollégája menet közben, műanyag üvegekbe végzi el a dolgát. Neo szerint bár ő inkább útba ejti a kocsmákat, látott már elég olyan furgont, ahol pisis üvegek voltak elrejtve a sarkokban.

A három rémálom: Ide senki nem akar menni

Neo listát vezet azokról a helyekről, amik láttán minden futárnak elmegy az életkedve. A dobogó harmadik fokán az iskolák állnak. A sorompók, a kapuk és a kiszámíthatatlan forgalom miatt ez maga a káosz.

Ott a gyerekek biztonsága is. Ha épp szünet van, vagy tesióra, néha várnod kell, amíg lehozzák neked a papírokat. Trükkös helyzet

– magyarázta.

A második helyen a társasházak és paneltömbök állnak. Neo szerint ez a futárok örök vicce: az alsóbb szinteken élők soha, semmit nem rendelnek.

Mindig az rendeli a csomagot, aki a legfelső emeleten lakik!

– panaszolta. Aztán jön a lépcsőzés, a kaputelefonozás, és a dühös szomszédok, akik ráüvöltenek a futárra, amiért be mer csengetni hozzájuk.

A főellenség a belváros

Ami viszont minden mást felülmúl, az a városközpont. Neo szerint ez kétségkívül az első számú ellenség. Itt nemcsak a forgalommal és a parkolóhelyek hiányával kell megküzdeni.

A belvárosi lakásoknál minden egyes ajtóhoz el kell menned, mert a közös tárolókból simán ellopják a csomagokat. Meg kell állnod valahol, aztán egy hatalmas zsákot kell végighúznod a tömegen. Ez kész téboly!

– mondta a sofőr.