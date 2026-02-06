Ma estétől leállnak a Magyar Posta csomagautomatái

Teljes leállás jön az MPL-csomagautomatahálózatban. A Magyar Posta közlése szerint ugyanis karbantartást végeznek, ami miatt az MPL csomagautomatáinál 2026. február 6., péntek 20 órától 2026. február 7., szombat 6 óráig ideiglenesen sem csomagot feladni, sem felvenni nem lehet az egész országban.

Karbantartás miatt nem lesznek használhatók a Magyar Posta MPL-csomagautomatái Fotó: Magyar Posta

A Magyar Posta bejelentette: számos szolgáltatás leáll

Azonban nem csak a csomagautomatákat érinti az ideiglenes leállás: a posta.hu honlapján 2026. február 7., szombat 18 órától 2026. február 8., vasárnap 00:30-ig az ügyfélrendelkezés, PostaPonti eseményrögzítő (WebPP), ePostakönyv (WEBEFJ, a vámügyintézéshez kapcsolódó online fizetés és dokumentum letöltés, a nyomkövetés, a Felügyeleti modul valamint a Postahelyi modul nem lesz elérhető. Nem lesz elérhető ez idő alatt az Intelligens Küldeménylogisztikai Rendszer, a IKR Workflow Management (IKR VÁM) sem. A nyomkövetést a jelzett időszakban a Posta mobilappjának felhasználói sem érik majd el.

A leállás miatt a vámügyintézéshez kapcsolódó online fizetési lehetőséget meghosszabbított fizetési határidővel biztosítják - áll a közleményben.