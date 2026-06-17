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Schwarzenegger miatt leáll a 2-es metró: így lehet majd utazni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors deák ferenc tér
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 14:45
Arnold Schwarzenegger2-es metrófilmforgatáspótlóbusz
Filmforgatás miatt nem jár a 2-es metró a hétvégén.
Bors
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Filmforgatás miatt nem jár a 2-es metró a hétvégén a Deák Ferenc tér és az Örs vezért tere között, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet majd utazni - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a honlapján szerdán.

2-es metró
Filmforgatás miatt nem jár a 2-es metró a hétvégén egy szakaszon / Fotó: Jászai Csaba/MTI

Filmforgatás miatt nem jár a 2-es metró a hétvégén egy szakaszon

A tájékoztatás szerint szombat üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig nem jár majd az érintett szakaszon a metró.

A pótlóbuszra az Örs vezér terénél a Fehér úti autóbusz-végállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Örs vezér tere után is fel lehet majd szállni. A járat a Deák Ferenc térről a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul.

A belváros felé az 1-es és 3-as villamoson utazóknak a 7-es, a 7E, a 8E, a 110-es, a 112-es és a 133E autóbusz igénybevételét is javasolják. Az 1-es villamosról Zugló vasútállomásnál, a 3-as villamosról pedig a Bosnyák térnél érdemes átszállni - olvasható a bkk.hu oldalon.

Sajtóinformációk szerint egy amerikai akciófilmet forgatnak Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével a Stadionok állomás alagúti részében, ezért állítják le a forgalmat a 2-es vonal egy szakaszán.

Ezen a hétvégén, szombaton tartják a Múzeumok éjszakáját is, ezért a lezárás várhatóan sokakat érint - írja az MTI.

 

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