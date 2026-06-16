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Nagy baj történt a 2-es metró peronján, felborult a közlekedés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szerelvény
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 12:50
2-es metróútvonalpótlóbusz
Rövidebb útvonalon jár a 2-es metró.
Bors
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Beszorult egy ember a 2-es metró peronja és egy szerelvény közé kedden a Déli pályaudvari állomáson, ezért rövidebb útvonalon jár a metró.

Beszorult egy ember a szerelvény és a peron közé, rövidebb útvonalon jár a 2-es metró /  Fotó: Jászai Csaba/MTI

Beszorult egy ember a szerelvény és a peron közé, rövidebb útvonalon jár a 2-es metró

A katasztrófavédelem azt közölte az MTI-vel, hogy a baleset helyszínére a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett feszítővágóval kimentették a beszorult embert és a mentőkkel közösen felhozzák őt a felszínre.

A Budapesti Közlekedési Központ azt közölte a Facebook-oldalán, hogy a 2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között pótlóbusz közlekedik a baleset miatt. A pótlóbusz nem érinti a Batthyány tér és a Kossuth Lajos tér állomást - tették hozzá.

 

 

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