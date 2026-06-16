Nagy baj történt a 2-es metró peronján, felborult a közlekedés

Beszorult egy ember a 2-es metró peronja és egy szerelvény közé kedden a Déli pályaudvari állomáson, ezért rövidebb útvonalon jár a metró.

Beszorult egy ember a szerelvény és a peron közé, rövidebb útvonalon jár a 2-es metró / Fotó: Jászai Csaba/MTI

Beszorult egy ember a szerelvény és a peron közé, rövidebb útvonalon jár a 2-es metró

A katasztrófavédelem azt közölte az MTI-vel, hogy a baleset helyszínére a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett feszítővágóval kimentették a beszorult embert és a mentőkkel közösen felhozzák őt a felszínre.

A Budapesti Közlekedési Központ azt közölte a Facebook-oldalán, hogy a 2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között pótlóbusz közlekedik a baleset miatt. A pótlóbusz nem érinti a Batthyány tér és a Kossuth Lajos tér állomást - tették hozzá.