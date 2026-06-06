Mentőhelikopter sietett a helyszínre, nem tudták megmenteni a férfit a medvetámadás után

Medve végzett egy férfival Szeben megyében szombat kora reggel.
A tragédiáról a Szeben megyei katasztrófavédelmi felügyelőség számolt be. A férfit a Holdvilág községhez tartozó Prod falu közelében találták meg.
A rohammentősök egy 112-es hívásra siettek a helyszínre, és mentőhelikopter is érkezett, ám mindez hiába volt - a férfit sérülései olyan súlyosak voltak, hogy nem tudták megmenteni.
A férfi körülbelül 34 éves lehetett. A hatóságok szerint a támadás körülményei egyelőre nem ismertek - írja a Maszol.ro.
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