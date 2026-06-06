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Mentőhelikopter sietett a helyszínre, nem tudták megmenteni a férfit a medvetámadás után

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 13:23
támadáshaláleset
Szombat reggel történt a halálos támadás. A medve szétmarcangolta a férfit, a mentőknek esélyük sem volt megmenteni.
CJA
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Medve végzett egy férfival Szeben megyében szombat kora reggel. 

Medvetámadás áldozata let egy férfi
Medvetámadás áldozata let egy férfi (Fotó: Pexels)

Halálos medvetámadás történt 

A tragédiáról a Szeben megyei katasztrófavédelmi felügyelőség számolt be. A férfit a Holdvilág községhez tartozó Prod falu közelében találták meg.

A rohammentősök egy 112-es hívásra siettek a helyszínre, és mentőhelikopter is érkezett, ám mindez hiába volt - a férfit sérülései olyan súlyosak voltak, hogy nem tudták megmenteni.

A férfi körülbelül 34 éves lehetett. A hatóságok szerint a támadás körülményei egyelőre nem ismertek - írja a Maszol.ro.

 

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