Mentőhelikopter sietett a helyszínre, nem tudták megmenteni a férfit a medvetámadás után

Medve végzett egy férfival Szeben megyében szombat kora reggel.

Medvetámadás áldozata let egy férfi (Fotó: Pexels)

Halálos medvetámadás történt

A tragédiáról a Szeben megyei katasztrófavédelmi felügyelőség számolt be. A férfit a Holdvilág községhez tartozó Prod falu közelében találták meg.

A rohammentősök egy 112-es hívásra siettek a helyszínre, és mentőhelikopter is érkezett, ám mindez hiába volt - a férfit sérülései olyan súlyosak voltak, hogy nem tudták megmenteni.

A férfi körülbelül 34 éves lehetett. A hatóságok szerint a támadás körülményei egyelőre nem ismertek - írja a Maszol.ro.