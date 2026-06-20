Lázgörcsöt kapott és meghalt egy kétéves kisfiú a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórházban, a rendőrség nyomoz - írja a Tények.

Lázgörcsöt kapott és meghalt egy 2 éves kisfiú a tatabányai kórházban - Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A kisfiúnak 41 fokos láza volt, de még akkor sem tették gépre, vagy került át intenzív osztályra. Szülei virrasztottak mellette a kórházban. Az apa azt mondta, a lázas gyerekhez senki nem jött be, hogy megvizsgálja. A kimerült szülők végül hazamentek. 18 óra előtt hívta őket a kórház, hogy menjenek be, mert újra kell éleszteni Lénárdot. Az orvosok egy órán át küzdöttek, de nem sikerült megmenteni az életét.

A szülők már egy nappal korábban bevitték a kétéves Lénárdot a gyermekügyeletre, ahonnan hazaküldték őket, pedig már akkor 39 fokos láza volt. Mivel másnapra sem javult az állapota, a háziorvos agyhártyagyulladás gyanújával küldte kórházba, „de ott nem tudták eldönteni, hogyan kezeljék” a Tények szerint. A nehezen lélegző gyereket osztályról osztályra küldték.

A kisfiú oxigénhiánnyal született, és epilepsziás volt, szondával táplálták, de felismerte családját, és kommunikált is. Fokozott figyelmet igényelt, szülei szerint azonban a tatabányai kórházban nem vették komolyan a kisfiú állapotát.

A kisfiú halála után a patológus azt mondta a szülőknek, ne kérjék a boncolást, mert a beteg kisfiú már eleget szenvedett, hagyják békében nyugodni.

Egy jogvédő szervezet segítségével a szülők feljelentést tettek, mert úgy gondolják, a kórház felelős Lénárd haláláért. A tatabányai kórház azt válaszolta a TV2 megkeresésére, hogy mivel folyamatban van a nyomozás, nem adnak tájékoztatást.