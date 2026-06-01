Zivatarral, felhőszakadással érkezik a nyár: az egész országra figyelmeztetést adtak ki

A június első napjai változékony képet mutatnak majd az időjárásban, így érdemes figyelni az előrejelzéseket. A hét elején még többfelé szükség lehet az esernyőkre, de a folytatás már jóval kedvezőbbnek ígérkezik azok számára, akik szabadtéri programokat terveznek.
A Köpönyeg előrejelzése szerint hétfőn, június 1-jén erősen gomolyfelhős lesz az ég az ország nagy részén. A nap első felében még csak elszórtan fordulhatnak elő záporok, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki zivatarok. Helyenként erősebb csapadék, villámlás és átmenetileg megerősödő szél is kísérheti a zivatarokat. De a felhőzet időnként felszakadozhat, így hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet. A legmagasabb nappali értékek általában 24 fok körül alakulnak.
Kedden, június 2-án már kedvezőbb lesz az idő. A felhőzet fokozatosan csökken és országszerte egyre több napsütésre van kilátás. Csapadék elsősorban a keleti országrészben fordulhat elő, ott is inkább csak elszórt záporok formájában. A szél többnyire mérsékelt marad, így a szabadtéri programok számára jóval kedvezőbb körülmények alakulhatnak ki. A hőmérséklet kedden is nyárias marad, a délutáni órákban sokfelé 25 fok körüli maximumokat mérhetünk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.