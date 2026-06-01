Zivatarral, felhőszakadással érkezik a nyár: az egész országra figyelmeztetést adtak ki

A június első napjai változékony képet mutatnak majd az időjárásban, így érdemes figyelni az előrejelzéseket. A hét elején még többfelé szükség lehet az esernyőkre, de a folytatás már jóval kedvezőbbnek ígérkezik azok számára, akik szabadtéri programokat terveznek.

Ilyen időjárással indul a nyár

Nyakunkon a nyár: így alakul az időjárás

A Köpönyeg előrejelzése szerint hétfőn, június 1-jén erősen gomolyfelhős lesz az ég az ország nagy részén. A nap első felében még csak elszórtan fordulhatnak elő záporok, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki zivatarok. Helyenként erősebb csapadék, villámlás és átmenetileg megerősödő szél is kísérheti a zivatarokat. De a felhőzet időnként felszakadozhat, így hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet. A legmagasabb nappali értékek általában 24 fok körül alakulnak.

Zivatar miatt az egész országra, felhőszakadás miatt 10 vármegyére adott ki figyelmeztetést hétfőre, azaz a meteorológiai nyár első napjára a HungaroMet

Kedden, június 2-án már kedvezőbb lesz az idő. A felhőzet fokozatosan csökken és országszerte egyre több napsütésre van kilátás. Csapadék elsősorban a keleti országrészben fordulhat elő, ott is inkább csak elszórt záporok formájában. A szél többnyire mérsékelt marad, így a szabadtéri programok számára jóval kedvezőbb körülmények alakulhatnak ki. A hőmérséklet kedden is nyárias marad, a délutáni órákban sokfelé 25 fok körüli maximumokat mérhetünk.