Letarolja az országot a kánikula a hosszú hétvégén, akár 31 fok is lehet!

Garantáltan nem kell otthon gubóznunk az ünnepi napokon, sőt, a fürdőruhák és a naptejek is előkerülhetnek! A legfrissebb előrejelzések szerint ugyanis érkezik az országba. Az elkövetkező napokban az időjárás a legszebb nyári arcát mutatja majd, így a szabadtéri programoknak és a kerti partiknak semmi sem állhat az útjába.

Ragyogó napsütéssel és igazi strandidővel indul a nyári szezon: ilyen lesz az időjárás a pünkösdi hosszú hétvégén Fotó: ShotPrime Studio / shutterstock

Így alakul az időjárás a következő napokban

Pünkösd vasárnap

A ragyogó napsütést csak fátyolfelhők zavarják, ebből eső nem alakul ki. Néha még élénk lehet az északkeleti szél. 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.

Pünkösd hétfő

Fátyol- és gomolyfelhők zavarják az ünnepi napsütést. Csapadék nem lesz. Szinte strandidő alakul ki, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 26-31 fokot.

Kedd

Derült, száraz, és nyáriasan meleg idő valószínű, szinte alig lesz felhő az égen. 28-31 fok körüli értékeket mérhetünk. Estétől az ÉNy-i szél megélénkül.

Szerda

Száraz hidegfront érkezhet átmeneti szélerősödéssel. Csapadék alig várható, inkább marad a sok napsütés. 24-25 fok köré eshet vissza a hőmérséklet – írja a Köpönyeg előrejelzése.