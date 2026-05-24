Letarolja az országot a kánikula a hosszú hétvégén, akár 31 fok is lehet!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 06:30
Elképesztő fordulatot tartogat a pünkösdi hosszú hétvége, ugyanis igazi strandidővel és rekkenő hőséggel indul a nyári szezon.
Garantáltan nem kell otthon gubóznunk az ünnepi napokon, sőt, a fürdőruhák és a naptejek is előkerülhetnek! A legfrissebb előrejelzések szerint ugyanis érkezik az országba. Az elkövetkező napokban az időjárás a legszebb nyári arcát mutatja majd, így a szabadtéri programoknak és a kerti partiknak semmi sem állhat az útjába.

Ragyogó napsütéssel és igazi strandidővel indul a nyári szezon: ilyen lesz az időjárás a pünkösdi hosszú hétvégén Fotó: ShotPrime Studio / shutterstock

Így alakul az időjárás a következő napokban

Pünkösd vasárnap

A ragyogó napsütést csak fátyolfelhők zavarják, ebből eső nem alakul ki. Néha még élénk lehet az északkeleti szél. 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.

Pünkösd hétfő

Fátyol- és gomolyfelhők zavarják az ünnepi napsütést. Csapadék nem lesz. Szinte strandidő alakul ki, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 26-31 fokot.

Kedd

Derült, száraz, és nyáriasan meleg idő valószínű, szinte alig lesz felhő az égen. 28-31 fok körüli értékeket mérhetünk. Estétől az ÉNy-i szél megélénkül.

Szerda

Száraz hidegfront érkezhet átmeneti szélerősödéssel. Csapadék alig várható, inkább marad a sok napsütés. 24-25 fok köré eshet vissza a hőmérséklet – írja a Köpönyeg előrejelzése.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
