A Concorde is eltörpül mellette – A hangsebesség ötszörösével száguldhat a jövő repülője

A Japán Űrkutatási Ügynökség (hivatalos neve JAXA) a napokban áttörést ért el egy olyan hiperszonikus hajtómű tesztelése során, amelynek technológiája a jövőben elhozhatja a repülés új korszakát: a mérnökök reményei szerint ugyanis egy ilyen alapon működő konstrukció lesz majd a világ leggyorsabb utasszállító repülőgépe, amely a legendás Concorde sebességét is messze túlszárnyalja.

A leggyorsabb utasszállító repülőgép a japán tervezőasztalokon fog megszületni.

Az új fejlesztés segítségével a Tokió és Amerika közötti repülési idő a jelenlegi fél napról alig két órára rövidülhet.

A szakértők szerint a technológia bonyolultsága miatt a kereskedelmi alkalmazásra még nagyjából húsz évet kell várni.

Mi a leggyorsabb utasszállító repülőgép fejlesztésének célja?

A szakemberek a Miyagi prefektúrában található Kakuda Űrközpontban, egy speciális torlósugár-hajtóműves tesztlétesítményben modellezték a repülési feltételeket. A kísérlet során a hangsebesség ötszörösét, azaz a Mach 5-öt célozták meg. A próba teljes sikerrel zárult: az adatok megerősítették a jármű hővédelmi rendszerének, irányítófelületeinek és az égéstérnek a stabilitását a rendkívüli terhelés mellett. A tesztek kulcsfontosságúak a fejlesztés hitelessége szempontjából, hiszen ezen a sebességen a repülőgép körüli hőmérséklet megközelíti az 1000 Celsius-fokot.

Az ultramodern jármű óránként mintegy 5300 kilométeres sebességgel száguldhat majd a levegőben. Ez a tempó nagyjából hatszorosa a mai hagyományos utasszállítókénak, és 2,5-szerese a Concorde sebességének. A tervek szerint a gép rendkívül magasan, körülbelül 27 kilométeres magasságban repül majd, ami több mint a duplája a jelenlegi kereskedelmi járatok utazómagasságának. Ha a technológia piacra kerül, a Tokió és az Egyesült Államok közötti repülési idő a jelenlegi bő fél napról mindössze két órára rövidül.

A projekt mögött álló technológiai beruházások értéke becslések szerint eurómilliárdos nagyságrendű nemzetközi fejlesztési keretből valósul meg.