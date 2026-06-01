A Concorde is eltörpül mellette – A hangsebesség ötszörösével száguldhat a jövő repülője

A Japán Űrkutatási Ügynökség (hivatalos neve JAXA) a napokban áttörést ért el egy olyan hiperszonikus hajtómű tesztelése során, amelynek technológiája a jövőben elhozhatja a repülés új korszakát: a mérnökök reményei szerint ugyanis egy ilyen alapon működő konstrukció lesz majd a világ leggyorsabb utasszállító repülőgépe, amely a legendás Concorde sebességét is messze túlszárnyalja.
A szakemberek a Miyagi prefektúrában található Kakuda Űrközpontban, egy speciális torlósugár-hajtóműves tesztlétesítményben modellezték a repülési feltételeket. A kísérlet során a hangsebesség ötszörösét, azaz a Mach 5-öt célozták meg. A próba teljes sikerrel zárult: az adatok megerősítették a jármű hővédelmi rendszerének, irányítófelületeinek és az égéstérnek a stabilitását a rendkívüli terhelés mellett. A tesztek kulcsfontosságúak a fejlesztés hitelessége szempontjából, hiszen ezen a sebességen a repülőgép körüli hőmérséklet megközelíti az 1000 Celsius-fokot.
Az ultramodern jármű óránként mintegy 5300 kilométeres sebességgel száguldhat majd a levegőben. Ez a tempó nagyjából hatszorosa a mai hagyományos utasszállítókénak, és 2,5-szerese a Concorde sebességének. A tervek szerint a gép rendkívül magasan, körülbelül 27 kilométeres magasságban repül majd, ami több mint a duplája a jelenlegi kereskedelmi járatok utazómagasságának. Ha a technológia piacra kerül, a Tokió és az Egyesült Államok közötti repülési idő a jelenlegi bő fél napról mindössze két órára rövidül.
A projekt mögött álló technológiai beruházások értéke becslések szerint eurómilliárdos nagyságrendű nemzetközi fejlesztési keretből valósul meg.
A szakértők szerint a technológia utasszállító verziójára még várni kell. Taguchi Hideyuki, a Tokiói Tudományegyetem professzora rámutatott: egy hagyományos repülőgép kifejlesztése is legalább tíz évet vesz igénybe. Mivel a hiperszonikus gépek esetében egy kétlépcsős demonstrációs folyamatra van szükség – előbb a kísérleti modellt, majd a tényleges utasszállítót kell hitelesíteni –, a teljes folyamat nagyjából húsz évet vehet igénybe. A kutatók következő célja az, hogy a modellt egy kísérleti rakétára rögzítve a valóságban, valós repülési körülmények között is teszteljék a hangsebesség ötszörösével történő haladást - írja a Mirror.
