A Concorde is eltörpül mellette – A hangsebesség ötszörösével száguldhat a jövő repülője

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 06:45
A mérnökök legújabb tervei szerint a repülés világa a következő évtizedekben teljesen átalakulhat. A japán szakemberek fejlesztésének köszönhetően ugyanis hamarosan valósággá válhat a világ leggyorsabb utasszállító repülőgépe, amely radikálisan lerövidíti majd a kontinensek közötti távolságokat.
Oroszi Rita
A Japán Űrkutatási Ügynökség (hivatalos neve JAXA) a napokban áttörést ért el egy olyan hiperszonikus hajtómű tesztelése során, amelynek technológiája a jövőben elhozhatja a repülés új korszakát: a mérnökök reményei szerint ugyanis egy ilyen alapon működő konstrukció lesz majd a világ leggyorsabb utasszállító repülőgépe, amely a legendás Concorde sebességét is messze túlszárnyalja.

A leggyorsabb utasszállító repülőgép japán tervezésű.
  • Japán mérnökök a hangsebesség ötszörösét elérő hiperszonikus hajtóművet teszteltek sikeresen: a technológia ezer fokos hőt is kibír.
  • Az új fejlesztés segítségével a Tokió és Amerika közötti repülési idő a jelenlegi fél napról alig két órára rövidülhet.
  • A szakértők szerint a technológia bonyolultsága miatt a kereskedelmi alkalmazásra még nagyjából húsz évet kell várni.

Mi a leggyorsabb utasszállító repülőgép fejlesztésének célja?

A szakemberek a Miyagi prefektúrában található Kakuda Űrközpontban, egy speciális torlósugár-hajtóműves tesztlétesítményben modellezték a repülési feltételeket. A kísérlet során a hangsebesség ötszörösét, azaz a Mach 5-öt célozták meg. A próba teljes sikerrel zárult: az adatok megerősítették a jármű hővédelmi rendszerének, irányítófelületeinek és az égéstérnek a stabilitását a rendkívüli terhelés mellett. A tesztek kulcsfontosságúak a fejlesztés hitelessége szempontjából, hiszen ezen a sebességen a repülőgép körüli hőmérséklet megközelíti az 1000 Celsius-fokot.

Az ultramodern jármű óránként mintegy 5300 kilométeres sebességgel száguldhat majd a levegőben. Ez a tempó nagyjából hatszorosa a mai hagyományos utasszállítókénak, és 2,5-szerese a Concorde sebességének. A tervek szerint a gép rendkívül magasan, körülbelül 27 kilométeres magasságban repül majd, ami több mint a duplája a jelenlegi kereskedelmi járatok utazómagasságának. Ha a technológia piacra kerül, a Tokió és az Egyesült Államok közötti repülési idő a jelenlegi bő fél napról mindössze két órára rövidül.

A projekt mögött álló technológiai beruházások értéke becslések szerint eurómilliárdos nagyságrendű nemzetközi fejlesztési keretből valósul meg.

Hosszú még az út a megvalósításig

A szakértők szerint a technológia utasszállító verziójára még várni kell. Taguchi Hideyuki, a Tokiói Tudományegyetem professzora rámutatott: egy hagyományos repülőgép kifejlesztése is legalább tíz évet vesz igénybe. Mivel a hiperszonikus gépek esetében egy kétlépcsős demonstrációs folyamatra van szükség – előbb a kísérleti modellt, majd a tényleges utasszállítót kell hitelesíteni –, a teljes folyamat nagyjából húsz évet vehet igénybe. A kutatók következő célja az, hogy a modellt egy kísérleti rakétára rögzítve a valóságban, valós repülési körülmények között is teszteljék a hangsebesség ötszörösével történő haladást - írja a Mirror.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
