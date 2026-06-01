Kislánya furcsa fejformája miatt ment orvoshoz – hónapokig küzdött, mire diagnózist kapott az anyuka

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 07:00
Most már bánja, hogy nem volt eltökéltebb. A kislányt furcsa fejformája ellenére sem akarták megvizsgálni őt az orvosok.
Jodie Crawford már a kislánya, Hetty születésekor érezte, hogy valami nincs rendben. A baba furcsa fejformája azonban csak később tűnt fel igazán az anyukának.

Babája furcsa fejformája miatt aggódott az anyuka (Fotó: Freepik.com/Illusztráció)

Furcsa fejformája vezetett súlyos diagnózishoz

A 40 éves nő teljesen kimerült volt: egyszerre kellett gondoskodnia két­éves lányáról, Bridie-ről és az újszülött Hetty-ről. Bár Hetty még csecsemő volt, Jodie szerint sokkal nehezebb volt vele, mint egy átlagos babával.

Nem aludt, nem lehetett letenni, folyamatosan enni akart, de nem fogadta el a cumisüveget. Teljesen kimerültem

- mesélte az anyuka.

Amikor Hetty betöltötte az egy hónapot, Jodie orvoshoz vitte, mert válaszokat szeretett volna. Ekkor laktózérzékenységre gyanakodtak, de ahogy teltek a hetek, újabb aggasztó jeleket vett észre.

A homloka szokatlanul nagynak, szinte kiállónak tűnt, és apró bemélyedéseket láttam rajta.

A kicsi két hónapos korában ismét visszamentek az orvoshoz, de megnyugtatták: a babák feje eltérően fejlődhet. Jodie próbált hinni nekik, ám nem sokkal később egy csomót fedezett fel Hetty feje hátsó részén.

Amikor újra orvoshoz fordult, ismét elutasították. Ekkor kezdett maga utánanézni a tüneteknek - így talált rá a kranioszinosztózis nevű állapotra, amely azt jelenti, hogy a baba koponyájában lévő csontok túl korán forrnak össze.

A kifejezést egy papírra írva vitte magával a következő vizsgálatra, de az orvos azt mondta, még sosem hallott róla és ne keressen ilyeneket az interneten. Ez különösen rosszul esett Jodie-nak, főleg, hogy a családja is azt mondogatta: túl sokat agyal a dolgokon.

Néhány héttel később azonban összeszedte minden erejét, és felkeresett egy teljesen új orvost. Elmagyarázott mindent, majd eltökélten közölte: vagy sürgősségi beutalót kap gyermekorvoshoz, vagy nem megy el onnan.

Másnap a doki azonnal telefonált egy szakorvosnak, aki rögtön tudta, mi lehet a baj: kranioszinosztózist gyanított.

Végre valaki látta, amit én láttam. Ijesztő volt a gondolat, hogy valami baj van a gyerekemmel, de még rosszabb volt, hogy nem vettek komolyan.

Hettynél metopikus és sagittalis kranioszinosztózist diagnosztizáltak. A koponyacsontjai túl korán összeforrtak, ami kezeletlenül az agy fejlődését is befolyásolhatta volna.

A kislány egy 10 órás műtéten esett át a COVID-járvány idején, emiatt az édesapja még csak meg sem látogathatta a kórházban. Most, hat évvel később, Hetty erős kislányként jár iskolába. Bár Jodie-nak sokszor van bűntudata, amiért nem kért korábban segítséget, nagyon büszke a lányára, aki ilyen fiatalon többet élt át, mint sokan egész életükben- írja a Newsweek.

 

