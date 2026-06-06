Ismét berobban a nyár: jövő héten már vissza is tér 30 fok feletti kánikula

Fokozatosan egyre nyáriasabbra fordul az időjárás, a következő napokban ugyanis napról napra emelkedik a hőmérséklet. Bár helyenként még kialakulhatnak záporok és zivatarok, a napsütésé lesz a főszerep.

Berobban a nyári meleg időjárás

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Ilyen időjárásra lehet számítani a következő napokban

Szombat

A reggeli órákban még néhol előfordulhat egy-egy futó zápor, ezt követően azonban sok napsütés várható. Az égen időnként fátyol- és gomolyfelhők is megjelenhetnek, a szél pedig helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 fok körül alakul.

Vasárnap

Több órán keresztül süthet a nap, ugyanakkor a délutáni órákban erőteljesebb gomolyfelhő-képződés kezdődhet. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A levegő tovább melegszik, délutánra már 24 és 30 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.

Hétfő

A jelenlegi előrejelzések szerint túlnyomóan derült, csapadékmentes időre van kilátás. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, egyre több helyen lehet igazi strandidő. A csúcshőmérséklet már megközelítheti a 30 fokot.

Kedd

A gomolyfelhők mellett hosszabb napos időszakok is várhatók. Záporok és zivatarok elsősorban az esti óráktól fordulhatnak elő. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkülhet. A legmelegebb órákban 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk, több térségben már kánikulával – írja a köpönyeg.hu.