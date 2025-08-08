Embert próbáló kánikula közelít: érdemes vigyázni!

Pénteken, augusztus 8-án napfényes, tiszta idő vár ránk, amit tarkíthat néhány felhő. Nem várható eső, a déli és délnyugati szél néhol élénkebbé válhat. Délután 29-34 fokig melegszik a levegő, azaz igazán nyárias időjárásra számíthatunk.
Továbbra is napos időre készülhetünk szombaton, augusztus 9-én: alig lesz felhő az égen. A nappali hőmérséklet 30-38 fok között alakul, országos hőségre számíthatunk.
Vasárnap, augusztus 10-én változatlanul napos, száraz idő vár ránk, igazi nyaraló idő lesz. A hőmérséklet akár 35-40 fokra is emelkedhet - írja a Köpönyeg előrejelzése. A HungaroMet erre a napra ráadásul szinte egész országra kiterjedő vészjelzést adott ki a hőség miatt, ráadásul négy vármegyére kettes, narancs fokozatút!
És hogy mit hoz a jövő hét? Kiváló strandidőre van kilátás hétfőn! Teljesen felhőtlen égbolt, és élénk délkeleti szél valószínű.
