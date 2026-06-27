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Pokoli hőség vár ránk egész hétvégén: mutatjuk, mikor tetőzik a hőhullám

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kánikula
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 27. 06:30
időjáráshőség
Meredeken kúszik felfelé a hőmérő higanyszála. Mutatjuk, milyen időjárás várható a napokban.

Egyre keményebb a nyári kánikula: a HungaroMet szombatra és vasárnapra is hármas, vörös riasztást adott ki a magas középhőmérséklet miatt. Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk!

Bekeményített az időjárás: szombaton az egész középső országrészre a legmagasabb riasztás van érvényben a hőség miatt
Bekeményített az időjárás: szombaton az egész középső országrészre a legmagasabb riasztás van érvényben a hőség miatt
Fotó: HungaroMet

Mind szombatra, mind vasárnapra narancs, illetve vörös riasztás van érvényben. Ez azt jelenti, hogy vármegyénként 27 illetve 27 °C felett alakul a napi középhőmérséklet.

Vasárnap is 10 vármegyében lesz vörös riasztás érvényben
Fotó: HungaroMet

Ilyen időjárás várható a napokban

A Köpönyeg jelentése szerint szombaton, június 27-én napos, száraz, forró idő várható, csak kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. A hajnali minimum 23 °C, a délutáni csúcshőmérséklet 38 °C körül alakul. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, időnként élénk délies, délnyugati széllökésekkel.

Vasárnap, június 28-án folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos időre van kilátás, a nap második felében helyenként gomolyfelhők képződhetnek. A minimum 24 °C, a maximum 40 °C körül várható. A szél többnyire gyenge marad, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.

Hétfőn, június 29-én a hőhullám tetőzik, sok napsütés mellett rendkívül meleg idő valószínű. A hajnali hőmérséklet 23 °C, a délutáni csúcsérték elérheti a 41 °C-ot. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, csapadék továbbra sem valószínű, így a hőség jelentős terhelést jelenthet a szervezet számára.

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