Eddig kell még kibírnunk a pokoli hőséget: már számolhatjuk vissza a napokat!

Jelenleg úgy tűnik, mintha nem akarna kegyelmezni az időjárás: a pokoli hőség nem enyhül, a kánikula kitart. De vajon meddig? Van egy jó hírünk: már csak pár napot kell kihúznunk!
A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn 35 és 41 °C, kedden 35 és 42 °C között alakul a hőmérséklet. Némi enyhülést szerdán tapasztalhatunk majd (30-39 °C), bár ténylegesen inkább csak csütörtökön lélegezhetünk fel, hiszen akkor már a jóval kellemesebb, 26 és 32 °C közötti hőmérséklet lesz az uralkodó az országban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.