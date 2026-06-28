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Eddig kell még kibírnunk a pokoli hőséget: már számolhatjuk vissza a napokat!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 28. 10:40 / FRISSÍTÉS: 2026. június 28. 10:42
hőségkánikula
Már nincs sok vissza! Mutatjuk, mikor enyhül az időjárás.

Jelenleg úgy tűnik, mintha nem akarna kegyelmezni az időjárás: a pokoli hőség nem enyhül, a kánikula kitart. De vajon meddig? Van egy jó hírünk: már csak pár napot kell kihúznunk!

Az időjárás ma sem kegyelmez: szinte az egész országban hármas, vörös szintet ér el a napi középhőmérséklet
Az időjárás ma sem kegyelmez: szinte az egész országban hármas, vörös szintet ér el a napi középhőmérséklet
Fotó: HungaroMet

Mikor enyhül az időjárás?

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn 35 és 41 °C, kedden 35 és 42 °C között alakul a hőmérséklet. Némi enyhülést szerdán tapasztalhatunk majd (30-39 °C), bár ténylegesen inkább csak csütörtökön lélegezhetünk fel, hiszen akkor már a jóval kellemesebb, 26 és 32 °C közötti hőmérséklet lesz az uralkodó az országban.

Jelenleg úgy néz ki, a jövő hét közepén érkezik az enyhülés
Fotó: HungaroMet

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu