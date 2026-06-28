Eddig kell még kibírnunk a pokoli hőséget: már számolhatjuk vissza a napokat!

Jelenleg úgy tűnik, mintha nem akarna kegyelmezni az időjárás: a pokoli hőség nem enyhül, a kánikula kitart. De vajon meddig? Van egy jó hírünk: már csak pár napot kell kihúznunk!

Az időjárás ma sem kegyelmez: szinte az egész országban hármas, vörös szintet ér el a napi középhőmérséklet

Fotó: HungaroMet

Mikor enyhül az időjárás?

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn 35 és 41 °C, kedden 35 és 42 °C között alakul a hőmérséklet. Némi enyhülést szerdán tapasztalhatunk majd (30-39 °C), bár ténylegesen inkább csak csütörtökön lélegezhetünk fel, hiszen akkor már a jóval kellemesebb, 26 és 32 °C közötti hőmérséklet lesz az uralkodó az országban.