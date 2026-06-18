Brutális erővel robban be a nyár, 36 fok jön

Az időjárás újabb fordulatot tartogat: melegszik a levegő hőmérséklete, igazi kánikula várható. Mutatjuk, pontosan mire kell készülni!

Időjárás: forróság jön a következő napokban

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A következő napok időjárása

Csütörtökön a felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati, nyugati határnál, az Alpokalján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő.

Pénteken nagyrészt derült, napos időre számíthatunk, csak kevés gomolyfelhő képződhet, csapadék nem várható. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 9 és 17, délután 29-34 fok között alakul.

Szombaton derült, száraz idő várható. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 12-21, délután 31-36 fok között alakul - írja a HungaroMet.

