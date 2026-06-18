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Brutális erővel robban be a nyár, 36 fok jön

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 18. 06:30
hőmérsékletkánikula
Folyamatosan melegszik a levegő hőmérséklete. Az időjárás forró pillanatokat tartogat!
Bors
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Az időjárás újabb fordulatot tartogat: melegszik a levegő hőmérséklete, igazi kánikula várható. Mutatjuk, pontosan mire kell készülni!

Időjárás: forróság jön a következő napokban
Időjárás: forróság jön a következő napokban
Fotó: 123RF

A következő napok időjárása

Csütörtökön a felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati, nyugati határnál, az Alpokalján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő.

Pénteken nagyrészt derült, napos időre számíthatunk, csak kevés gomolyfelhő képződhet, csapadék nem várható. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 9 és 17, délután 29-34 fok között alakul.

Szombaton derült, száraz idő várható. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 12-21, délután 31-36 fok között alakul - írja a HungaroMet.
 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu