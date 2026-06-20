Rettenetes szörnyeteg közelít Magyarország felé: szupercella tarolja le hazánkat

A pokoli, tikkasztó kánikula után most a legrosszabbra kell felkészülnünk: egy apokaliptikus, mindent elpusztító meteorológiai szörnyeteg, az úgynevezett HP szupercella tart felénk! A szakértők szerint a „viharok királynője” kegyetlen jégesővel, villámárvizekkel és pusztító erejű széllel csaphat le ránk, ráadásul egy láthatatlan, gyilkos csapdát is rejt magában!
Nem egy sima nyári zivatar jön, hanem a tiszta téboly. Ennek a viharnak a mélyén ugyanis egy gigantikus, több kilométeres forgó légörvény, egy mezociklon lakik, ami szinte zabálja az energiát. Amikor a különböző magasságokban lévő, ellentétes szelek egymásnak feszülnek, a feláramló levegő függőleges helyzetbe rántja a forgó örvényeket – ekkor szabadul el a pokol, és a vihar órákon át képes tombolni.
A szakemberek szerint a HP szupercella a legádázabb mind közül. Míg más viharoknál látni lehet, honnan jön a baj, itt egy brutális, sötét és sűrű esőfüggöny mindent elfed. Ezt hívják a meteorológiában „medveketrecnek”.
Ez a fal teljesen elrejti a föld felé száguldó tornádókat, így a gyanútlan áldozatok csak az utolsó másodpercben veszik észre, hogy az életükre tör a forgószél!
Ha ez a szörnyeteg megérkezik, kő kövön nem marad:
A riasztást már kiadták, az Alpok felől bármikor lecsaphat a pusztítás. Mindenki pakolja el a kerti bútorokat és húzódjon biztonságos helyre!
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