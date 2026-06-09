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Már a nyakunkon a vihar: kiadták a riasztást, itt csap le a jégeső

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors jégeső
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 13:10
Riasztászivataridőjárás
Az időjárás bekeményít. Villámlás, szélerősödés és jégeső is előfordulhat.
Bors
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Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Jégeső is jöhet
Jégeső is jöhet
Fotó: Forrás: KenWalker/commons.wikimedia.org

Riasztás: itt csaphat le a jégeső

Zivatar miatt elsőokú riasztást kapott Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegye.

Szerdán sem lesz jobb a helyzet, akkorra ugyanis az egész ország riasztást kapott, melynek szintjét másodfokúra emelték Baranya, Somogy és Tolna vármegyében. Utóbbi területeken hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. 
 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu