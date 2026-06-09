Már a nyakunkon a vihar: kiadták a riasztást, itt csap le a jégeső

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Jégeső is jöhet

Fotó: Forrás: KenWalker/commons.wikimedia.org

Riasztás: itt csaphat le a jégeső

Zivatar miatt elsőokú riasztást kapott Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegye.

Szerdán sem lesz jobb a helyzet, akkorra ugyanis az egész ország riasztást kapott, melynek szintjét másodfokúra emelték Baranya, Somogy és Tolna vármegyében. Utóbbi területeken hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani.

