Három új milliomosa van Magyarországnak: ezek a hatoslottó nyerőszámai

Ismét igen szépen elkezdett halmozódni a nyeremény a hatoslottón, ahol legutóbb még május közepén találta el valaki az összes számot. Akkor egy szerencsés bő 433 milliót nyert, most azonban már egyre jobban megközelítjük az egymilliárdos nyereményhatárt.

860 milliós főnyeremény várja a hatoslottó szerencsés ikszelőit

Fotó: Markovics Gábor

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

A 26. játékhét június 28-ai, vasárnapi lottósorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki:

9 (kilenc)

13 (tizenhárom)

18 (tizennyolc)

24 (huszonnégy)

33 (harminchárom)

38 (harmincnyolc)

3 darab telitalálatos szelvény született a hatoslottón, a szerencsések egyenként 289 millióval gazdagodtak. A jövő héten 50 millió forintért lehet játszani.