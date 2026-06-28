Három új milliomosa van Magyarországnak: ezek a hatoslottó nyerőszámai

Ismét igen szépen elkezdett halmozódni a nyeremény a hatoslottón, ahol legutóbb még május közepén találta el valaki az összes számot. Akkor egy szerencsés bő 433 milliót nyert, most azonban már egyre jobban megközelítjük az egymilliárdos nyereményhatárt.
A 26. játékhét június 28-ai, vasárnapi lottósorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki:
9 (kilenc)
13 (tizenhárom)
18 (tizennyolc)
24 (huszonnégy)
33 (harminchárom)
38 (harmincnyolc)
3 darab telitalálatos szelvény született a hatoslottón, a szerencsések egyenként 289 millióval gazdagodtak. A jövő héten 50 millió forintért lehet játszani.
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