Elképesztő kuponakció a Sparnál: akár 40 százalékkal is olcsóbban vásárolhatunk!

Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára. 2026. június 29. és július 1. között érheted el a kuponfüzetet a SPAR, INTERSPAR, SPAR partner és SPAR market üzletekben, a kuponokat pedig 2026. július 2. és július 12. között válthatod be, melyek a MySPAR applikációban digitálisan is elérhetők lesznek, több ajánlat pedig a SPAR és INTERSPAR szórólapokban is megjelenik.

Fotó: SPAR

Óriási kedvezménykuponok a SPAR-ban

A kuponfüzet összesen 70-nél is több különböző kedvezményt tartalmaz, amelyek a mindennapi bevásárlástól a nyári kikapcsolódásig számos területen segíthetnek spórolni. Emellett három Joker kupon is helyet kapott a füzetben, amelyekkel a felhasználási feltételek betartásával a saját választásod szerinti termékre vehetsz igénybe 20%-os kedvezményt.

Fényvédők és napozókrémek

A napsütéses hónapok elengedhetetlen kellékei közül is több terméket kedvezményesen szerezhetsz be.

A kuponokkal 20%-os kedvezmény jár számos napozótermékre, köztük NIVEA, Ambre Solaire és Sun Kiss naptejekre, napspray-kre, gyermekeknek készült fényvédőkre és napozás utáni készítményekre.

Ha a családi nyaralás vagy a vízparti pihenés szerepel a programban, most érdemes előre beszerezni a szükséges termékeket.

Frissítő ötletek a forró napokra

A nyári időszakban különösen fontos a megfelelő folyadékfogyasztás.

A kuponfüzetben ezért 30%-kal kedvezőbb áron érhető el a Philips szódagép, valamint a Laica vízszűrő és kancsó, amelyek segíthetnek a mindennapi hidratálásban.

Családi kedvencek

A kisgyermekes családok számára is számos ajánlat érkezik. Az INTERSPAR áruházakban a LEGO Speed Champions, Technic és Botanicals termékek 30%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Emellett az összes Pampers termék 25%-os kedvezménnyel vásárolható meg a kuponok felhasználásával. A nyári programok és utazások idején különösen jól jöhetnek ezek a megtakarítások.

Tisztaság és ápoltság, kevesebből

A háztartási termékek között is jelentős kedvezmények várnak. A Tomi mosási termékek és a Vanish folteltávolítók 30%-kal, míg több Domestos WC-tisztító és -illatosító akár 40%-kal kedvezőbb áron kerülhet a kosaradba.