Mit tegyünk elveszett bankkártya esetén?

Ijesztő dolog konstatálni, hogy az elsődleges fizetőeszközünknek lába kélt, ez azonban szinte bárkivel megtörténhet a rohanó hétköznapokon. Az elveszett bankkártya nem játék, megkívánja, hogy mielőbb foglalkozzunk a problémával. A Fanny magazin segít a leglényegesebb lépésekben.

Elveszett bankkártya esetén ijedelem helyett rögtön a tettek mezejére kell lépnünk Fotó: leungchopan / Shutterstock

Nem érdemes késlekedni az elveszett bankkártya letiltása kapcsán

1. Azonnal cselekedjünk

Amint észrevesszük, hogy eltűnt a kártyánk, rögtön tiltsuk azt le, ezt megtehetjük telefonon, online webbankban, mobiltelefonos banki alkalmazásban, és akár személyesen is a bankfiókban. Ez a folyamat díjmentes, de szükség lehet a bankkártyánk számára és annak lejárati dátumára. Ezzel párhuzamosan rendőrségi feljelentést is ajánlott tenni, amennyiben lopásra gyanakszunk.

2. Innen már nincs visszaút

Érdemes tudni, hogy a végleges letiltást már nem lehet visszavonni, ezért ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy valóban elveszett az eszköz, akkor célszerű a vásárlási limitet lekorlátozni, esetleg telefonos appban felfüggeszteni ezt a lehetőséget. Fontos az is, hogy letiltott kártyával már ne akarjunk fizetni, pénzt felvenni.

3. Folyamatos ellenőrzés távolról

Még mielőtt bármit is tennénk, ellenőrizzük a bankszámlánkat, hogy volt-e bármilyen tranzakció, mióta nem találjuk a kártyát, vagyis használták-e már azt vagy sem. Ha igen, ezt is mindenképp említsük meg a banki letiltás folyamata során, illetve egy darabig még figyeljük a pénzmozgást.

4. Intézzük el az újat az elveszett bankkártya helyett

Ha a lopás vagy elvesztés végérvényes, szükségünk lesz egy új bankkártyára, amit a bankunknál (webbankban, appban vagy személyesen) igényelhetünk meg, és aminek anyagi vonzata van. Ilyenkor alapesetben ugyanolyan plasztikot kapunk, mint korábban, hacsak nem szeretnénk külsőre, netán funkcióban eltérőt. Egyes helyeken a letiltás után automatikusan elindul az új igénylés folyamata.

Többféleképpen is lehet cselekedni: elveszett bankkártya miatt például bankfiókba is mehetünk Fotó: Dnipro Assets / Shutterstock

5. Megvan az ára

Az egyes bankok más-más árat szabhatnak bankkártya pótlás esetén, ez egyebek mellett a díjcsomagunktól is függhet. Prémium számla esetén általában mentesülnek az érintettek a fizetési kötelezettség alól. A új plasztik ára néhány száztól egészen hatezer forintig terjedhet.