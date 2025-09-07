Mit tegyünk elveszett bankkártya esetén?

Ijesztő dolog konstatálni, hogy az elsődleges fizetőeszközünknek lába kélt, ez azonban szinte bárkivel megtörténhet a rohanó hétköznapokon. Az elveszett bankkártya nem játék, megkívánja, hogy mielőbb foglalkozzunk a problémával. A Fanny magazin segít a leglényegesebb lépésekben.
Amint észrevesszük, hogy eltűnt a kártyánk, rögtön tiltsuk azt le, ezt megtehetjük telefonon, online webbankban, mobiltelefonos banki alkalmazásban, és akár személyesen is a bankfiókban. Ez a folyamat díjmentes, de szükség lehet a bankkártyánk számára és annak lejárati dátumára. Ezzel párhuzamosan rendőrségi feljelentést is ajánlott tenni, amennyiben lopásra gyanakszunk.
Érdemes tudni, hogy a végleges letiltást már nem lehet visszavonni, ezért ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy valóban elveszett az eszköz, akkor célszerű a vásárlási limitet lekorlátozni, esetleg telefonos appban felfüggeszteni ezt a lehetőséget. Fontos az is, hogy letiltott kártyával már ne akarjunk fizetni, pénzt felvenni.
Még mielőtt bármit is tennénk, ellenőrizzük a bankszámlánkat, hogy volt-e bármilyen tranzakció, mióta nem találjuk a kártyát, vagyis használták-e már azt vagy sem. Ha igen, ezt is mindenképp említsük meg a banki letiltás folyamata során, illetve egy darabig még figyeljük a pénzmozgást.
Ha a lopás vagy elvesztés végérvényes, szükségünk lesz egy új bankkártyára, amit a bankunknál (webbankban, appban vagy személyesen) igényelhetünk meg, és aminek anyagi vonzata van. Ilyenkor alapesetben ugyanolyan plasztikot kapunk, mint korábban, hacsak nem szeretnénk külsőre, netán funkcióban eltérőt. Egyes helyeken a letiltás után automatikusan elindul az új igénylés folyamata.
Az egyes bankok más-más árat szabhatnak bankkártya pótlás esetén, ez egyebek mellett a díjcsomagunktól is függhet. Prémium számla esetén általában mentesülnek az érintettek a fizetési kötelezettség alól. A új plasztik ára néhány száztól egészen hatezer forintig terjedhet.
Ha elvesztettük a kártyánkat, türelmesnek kell lennünk, mert a különféle pénzintézetek eltérő határidőkkel dolgoznak. Azt is jó, ha tudjuk, hogy van, amikor postán küldik ki, és van, hogy bankfiókban lehet személyesen átvenni az újdonsült fizetőeszközt.
A postán kézhez kapott új kelléket, akár csak a korábbit aktiválni kell, ennek módját általában megtaláljuk a kártyával együtt kiküldött levélben. A lépést elintézhetjük telefonos hívásban, bankkártyás vásárlás vagy ATM-es készpénzfelvétel során, de mobil appon keresztül is.
Mivel az új kártya adatai, a kártyaszám, CVC kód és a PIN-kód is eltérnek majd a régitől, szükséges lehet azokat frissíteni azoknál a szolgáltatóknál, ahová az eszköz be volt regisztrálva. Ha ezt megtesszük, elkerülhetjük, hogy az állandó és csoportos befizetések, vagy a különféle előfizetések, például streaming szolgáltatások szüneteljenek.
Egy ilyen eset után tanácsos a korábbinál óvatosabbnak lenni, és akár változtatni a szokásainkon, hogy ne történjen meg még egyszer hasonló. Például átstrukturálhatjuk a pénztárcánkat vagy a táskánkat, illetve leszokhatunk arról, hogy a telefontokunkban, zsebünkben tartsuk ezt a kényes tárgyat. A tudatosság és odafigyelés megóvhat minket az efféle kellemetlenségektől.
