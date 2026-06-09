Azonnal visszahívta egyik termékét az ALDI – mutatjuk a részleteket

Termékvisszahívást jelentett be az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. egy korábban forgalmazott télicipő miatt. A vállalat közlése szerint a vizsgálatok során a megengedett határértéket meghaladó PFAS-szintet mutattak ki az érintett termékekben.

Visszahív az ALDI. Fotó: Markovics Gábor / Bors

Visszahívást hajt végre az ALDI

A visszahívás az Adventuridge márkájú, fekete színű női és férfi télicipőket érinti. A termékeket 2025. november 30. és 2026. március 20. között értékesítették az Aldi üzleteiben. A cég arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben rendelkeznek a visszahívásban szereplő télicipővel, azt a továbbiakban ne használják. Az érintett termékek bármely Aldi üzletbe visszavihetők. Az NKFH tájékoztatása szerint a vételárat a vásárlást igazoló blokk bemutatása nélkül is visszatérítik. Az Aldi arra is felhívta a figyelmet, hogy a cipőket környezetvédelmi okokból nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.