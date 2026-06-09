Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Félix névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Azonnal visszahívta egyik termékét az ALDI – mutatjuk a részleteket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Aldi
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 17:20
visszahívásterméktermékvisszahívás
Veszélyes lehet. Az ALDI visszahívja a közkedvelt terméket.

Termékvisszahívást jelentett be az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. egy korábban forgalmazott télicipő miatt. A vállalat közlése szerint a vizsgálatok során a megengedett határértéket meghaladó PFAS-szintet mutattak ki az érintett termékekben.

Visszahív az ALDI.
Visszahív az ALDI. Fotó: Markovics Gábor / Bors

Visszahívást hajt végre az ALDI

A visszahívás az Adventuridge márkájú, fekete színű női és férfi télicipőket érinti. A termékeket 2025. november 30. és 2026. március 20. között értékesítették az Aldi üzleteiben. A cég arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben rendelkeznek a visszahívásban szereplő télicipővel, azt a továbbiakban ne használják. Az érintett termékek bármely Aldi üzletbe visszavihetők. Az NKFH tájékoztatása szerint a vételárat a vásárlást igazoló blokk bemutatása nélkül is visszatérítik. Az Aldi arra is felhívta a figyelmet, hogy a cipőket környezetvédelmi okokból nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu