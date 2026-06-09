Azonnal visszahívta egyik termékét az ALDI – mutatjuk a részleteket

Termékvisszahívást jelentett be az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. egy korábban forgalmazott télicipő miatt. A vállalat közlése szerint a vizsgálatok során a megengedett határértéket meghaladó PFAS-szintet mutattak ki az érintett termékekben.
A visszahívás az Adventuridge márkájú, fekete színű női és férfi télicipőket érinti. A termékeket 2025. november 30. és 2026. március 20. között értékesítették az Aldi üzleteiben. A cég arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben rendelkeznek a visszahívásban szereplő télicipővel, azt a továbbiakban ne használják. Az érintett termékek bármely Aldi üzletbe visszavihetők. Az NKFH tájékoztatása szerint a vételárat a vásárlást igazoló blokk bemutatása nélkül is visszatérítik. Az Aldi arra is felhívta a figyelmet, hogy a cipőket környezetvédelmi okokból nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.