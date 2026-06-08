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Több mint tízezer nő futott együtt a Városligetben – Ekler Luca ismét példát mutatott (Képgaléria)

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Aldi futógála
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 14:19 / FRISSÍTÉS: 2026. június 08. 14:20
szívszorító üzenetszívszorító történetALDI Női Futógála
Több ezer nő húzott futócipőt vasárnap Budapesten, ahol babakocsis édesanyák, sztrók-túlélők, mozgásukban korlátozott résztvevők, idősek és gyermekek együtt álltak rajthoz. A 31. ALDI Női Futógála ismét bebizonyította, hogy a sport összeköt, és kortól vagy élethelyzettől függetlenül mindenki számára nyitott.

Igazi nyárindító sportfesztivállá változott vasárnap a Városliget. Óriási siker volt az ALDI Női Futógála, 10 200 futó regisztrált az eseményre.  A hatalmas mezőnyben azonban volt valaki, akire különösen sok tekintet szegeződött: a paralimpiai bajnok és Exatlon-sztár Ekler Luca, aki ezúttal egy különleges küldetés miatt húzott futócipőt.  

ALDI Női Futógála
A 31. ALDI Női Futógála elképesztő népszerűségnek örvendett idén. Több ezren vettek részt az eseményen, sokan babakocsival futották le a távot. A nők itt kortól, megkülönböztetés nélkül futottak. Voltak mozgásukban korlátozottak, sztrók túlélők, avagy idősek és kicsik is a futógálán. (Fotó: Budapest Sportiroda) 

"Mindenki képes, csak mindenki másképpen" – Hatalmasat tarolt a 31. ALDI Női Futógála

A többszörös világ- és paralimpiai bajnok sportoló a rendezvény egyik legmeghatóbb programján, az idén debütáló FODISZ Esélyegyenlőségi Futamon állt rajthoz. Az ezer méteres távon fogyatékossággal élő és ép résztvevők futottak együtt, bizonyítva, hogy a sport valóban mindenkié.

A ragyogó napsütésben és fesztiválhangulatban megrendezett eseményen a női futók szinte ellepték a Hősök terét, az Andrássy utat és a Városligetet. A szervezők hét különböző távval készültek, a legelszántabbak pedig három versenyszámot is teljesítettek egyetlen nap alatt.

A nap egyik legnagyobb sztárja azonban kétségtelenül Ekler Luca volt. A sportoló története önmagában is inspiráló: tízéves korában sztrókot kapott, az orvosok pedig akkor még azt mondták neki, hogy a versenysport többé nem lehet része az életének. Luca azonban nem fogadta el a korlátokat. Mára kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világbajnok atléta, és a televízió nézői az Exatlon Hungary versenyzőjeként is megismerhették.

A sportoló szerint az esélyegyenlőségi futamok különleges ereje abban rejlik, hogy összehozzák az embereket.

Amióta felkerültem Budapestre és megkezdtem a TF-en a tanulmányaim, egy-két kivétellel mindig ott voltam a FODISZ-futásokon, valamikor én tartottam a bemelegítést, ami szintén nagy élmény volt. Ezek az esélyegyenlőség fontosságára a figyelmet felhívó futások mindig olyan alkalmak, amikor együtt tudunk lenni nemcsak a fogyatékossággal élőkkel, hanem az ép emberekkel is. Mindenki képes, de mindenki másképpen! 

– mondta Ekler Luca.

A 31. ALDI Női Futógála nemcsak a sportról szólt. A családok is fontos szerepet kaptak: az 1000 méteres családi futáson, így szülők és gyerekek együtt teljesíthették a távot.

A rendezvény társadalmi üzenetei is hangsúlyosan megjelentek. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a kapcsolati erőszak elleni kampányára hívta fel a figyelmet, míg a résztvevők a Mozgásjavító Óvoda új terápiás helyiségének létrehozását támogathatták adományaikkal.

Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője szerint a női futógála különleges helyet foglal el a hazai futóéletben.

Nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyire sikeres ez a verseny. Bár ma már a női futók minden nagy eseményen ugyanolyan számban vannak jelen, mint a férfiak, ennek a rendezvénynek még mindig különleges hangulata van. Sokan itt teszik meg az első lépéseiket a futás világában, mert biztonságos, támogató közeg fogadja őket

 – fogalmazott Kocsis Árpád.

A nap végére több mint tízezer nő ünnepelhette saját teljesítményét a célban. A mosolyok, az érmek és az egymást biztató futók látványa ismét bebizonyította: a futás jóval több egyszerű sportnál. Közösséget épít, inspirál és erőt ad.

Ekler Luca pedig újra megmutatta, hogy nincsenek lehetetlen célok. Az a kislány, akinek egykor azt mondták, hogy ne sportoljon, ma már emberek ezreit inspirálja arra, hogy higgyenek magukban és merjenek elindulni a saját útjukon.

Galéria: 31. ALDI Női Futógála - képgaléria
Fotó: Fotók: Budapest Sportiroda
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31. ALDI Női Futógála - képgaléria

A futóversenyen kiállított női piszoárokról ebben a videóban tájékozódhatsz!

@metropol.napilap

Női „piszoárt” telepítenek egy budapesti futóversenyre! A cél egyszerű: kevesebb sorban állás, nagyobb komfortérzet, fenntarthatóbb működés. #metropol #nők #nőipiszoár #piszoár #Budapest #futás #sport #futóverseny #kritika #hír

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

 

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