Több mint tízezer nő futott együtt a Városligetben – Ekler Luca ismét példát mutatott (Képgaléria)

Igazi nyárindító sportfesztivállá változott vasárnap a Városliget. Óriási siker volt az ALDI Női Futógála, 10 200 futó regisztrált az eseményre. A hatalmas mezőnyben azonban volt valaki, akire különösen sok tekintet szegeződött: a paralimpiai bajnok és Exatlon-sztár Ekler Luca, aki ezúttal egy különleges küldetés miatt húzott futócipőt.
A többszörös világ- és paralimpiai bajnok sportoló a rendezvény egyik legmeghatóbb programján, az idén debütáló FODISZ Esélyegyenlőségi Futamon állt rajthoz. Az ezer méteres távon fogyatékossággal élő és ép résztvevők futottak együtt, bizonyítva, hogy a sport valóban mindenkié.
A ragyogó napsütésben és fesztiválhangulatban megrendezett eseményen a női futók szinte ellepték a Hősök terét, az Andrássy utat és a Városligetet. A szervezők hét különböző távval készültek, a legelszántabbak pedig három versenyszámot is teljesítettek egyetlen nap alatt.
A nap egyik legnagyobb sztárja azonban kétségtelenül Ekler Luca volt. A sportoló története önmagában is inspiráló: tízéves korában sztrókot kapott, az orvosok pedig akkor még azt mondták neki, hogy a versenysport többé nem lehet része az életének. Luca azonban nem fogadta el a korlátokat. Mára kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világbajnok atléta, és a televízió nézői az Exatlon Hungary versenyzőjeként is megismerhették.
A sportoló szerint az esélyegyenlőségi futamok különleges ereje abban rejlik, hogy összehozzák az embereket.
Amióta felkerültem Budapestre és megkezdtem a TF-en a tanulmányaim, egy-két kivétellel mindig ott voltam a FODISZ-futásokon, valamikor én tartottam a bemelegítést, ami szintén nagy élmény volt. Ezek az esélyegyenlőség fontosságára a figyelmet felhívó futások mindig olyan alkalmak, amikor együtt tudunk lenni nemcsak a fogyatékossággal élőkkel, hanem az ép emberekkel is. Mindenki képes, de mindenki másképpen!
– mondta Ekler Luca.
A 31. ALDI Női Futógála nemcsak a sportról szólt. A családok is fontos szerepet kaptak: az 1000 méteres családi futáson, így szülők és gyerekek együtt teljesíthették a távot.
A rendezvény társadalmi üzenetei is hangsúlyosan megjelentek. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a kapcsolati erőszak elleni kampányára hívta fel a figyelmet, míg a résztvevők a Mozgásjavító Óvoda új terápiás helyiségének létrehozását támogathatták adományaikkal.
Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője szerint a női futógála különleges helyet foglal el a hazai futóéletben.
Nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyire sikeres ez a verseny. Bár ma már a női futók minden nagy eseményen ugyanolyan számban vannak jelen, mint a férfiak, ennek a rendezvénynek még mindig különleges hangulata van. Sokan itt teszik meg az első lépéseiket a futás világában, mert biztonságos, támogató közeg fogadja őket
– fogalmazott Kocsis Árpád.
A nap végére több mint tízezer nő ünnepelhette saját teljesítményét a célban. A mosolyok, az érmek és az egymást biztató futók látványa ismét bebizonyította: a futás jóval több egyszerű sportnál. Közösséget épít, inspirál és erőt ad.
Ekler Luca pedig újra megmutatta, hogy nincsenek lehetetlen célok. Az a kislány, akinek egykor azt mondták, hogy ne sportoljon, ma már emberek ezreit inspirálja arra, hogy higgyenek magukban és merjenek elindulni a saját útjukon.
A futóversenyen kiállított női piszoárokról ebben a videóban tájékozódhatsz!
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