Több mint tízezer nő futott együtt a Városligetben – Ekler Luca ismét példát mutatott (Képgaléria)

Igazi nyárindító sportfesztivállá változott vasárnap a Városliget. Óriási siker volt az ALDI Női Futógála, 10 200 futó regisztrált az eseményre. A hatalmas mezőnyben azonban volt valaki, akire különösen sok tekintet szegeződött: a paralimpiai bajnok és Exatlon-sztár Ekler Luca, aki ezúttal egy különleges küldetés miatt húzott futócipőt.

A 31. ALDI Női Futógála elképesztő népszerűségnek örvendett idén. Több ezren vettek részt az eseményen, sokan babakocsival futották le a távot. A nők itt kortól, megkülönböztetés nélkül futottak. Voltak mozgásukban korlátozottak, sztrók túlélők, avagy idősek és kicsik is a futógálán. (Fotó: Budapest Sportiroda)

"Mindenki képes, csak mindenki másképpen" – Hatalmasat tarolt a 31. ALDI Női Futógála

A többszörös világ- és paralimpiai bajnok sportoló a rendezvény egyik legmeghatóbb programján, az idén debütáló FODISZ Esélyegyenlőségi Futamon állt rajthoz. Az ezer méteres távon fogyatékossággal élő és ép résztvevők futottak együtt, bizonyítva, hogy a sport valóban mindenkié.

A ragyogó napsütésben és fesztiválhangulatban megrendezett eseményen a női futók szinte ellepték a Hősök terét, az Andrássy utat és a Városligetet. A szervezők hét különböző távval készültek, a legelszántabbak pedig három versenyszámot is teljesítettek egyetlen nap alatt.

A nap egyik legnagyobb sztárja azonban kétségtelenül Ekler Luca volt. A sportoló története önmagában is inspiráló: tízéves korában sztrókot kapott, az orvosok pedig akkor még azt mondták neki, hogy a versenysport többé nem lehet része az életének. Luca azonban nem fogadta el a korlátokat. Mára kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világbajnok atléta, és a televízió nézői az Exatlon Hungary versenyzőjeként is megismerhették.

A sportoló szerint az esélyegyenlőségi futamok különleges ereje abban rejlik, hogy összehozzák az embereket.

Amióta felkerültem Budapestre és megkezdtem a TF-en a tanulmányaim, egy-két kivétellel mindig ott voltam a FODISZ-futásokon, valamikor én tartottam a bemelegítést, ami szintén nagy élmény volt. Ezek az esélyegyenlőség fontosságára a figyelmet felhívó futások mindig olyan alkalmak, amikor együtt tudunk lenni nemcsak a fogyatékossággal élőkkel, hanem az ép emberekkel is. Mindenki képes, de mindenki másképpen!

– mondta Ekler Luca.

A 31. ALDI Női Futógála nemcsak a sportról szólt. A családok is fontos szerepet kaptak: az 1000 méteres családi futáson, így szülők és gyerekek együtt teljesíthették a távot.