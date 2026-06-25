A Mediaworks Hungary Zrt. közleménye

A Mediaworks Hungary Zrt. bejelenti, hogy 2026. augusztus 1-jétől megújul a Magyar Nemzet és több vármegyei napilap is: Békés Megyei Hírlap, Délmagyarország, Észak-Magyarország, Fejér Megyei Hírlap, Hajdú-bihari Napló, Kelet-Magyarország, Napló, Petőfi Népe, Somogyi Hírlap, Tolnai Népújság, Új Dunántúli Napló, Új Néplap.

Ezek a lapok a jövőben hetilapként jelennek meg, és szombatonként jutnak el az előfizetőkhöz. A kiadó minden előfizetőjét levélben tájékoztatja. A megújulás célja nem kevesebb, hanem több érték biztosítása az olvasóknak.

Az új hetilapok tartalmasabb, olvasmányosabb formában jelennek meg: nagyobb hangsúlyt kapnak a hosszabb írások, interjúk, riportok, elemzések, háttéranyagok, véleménycikkek, valamint a közéleti, gazdasági, kulturális, társadalmi és helyi közösségi témák.

A változás az audience first, azaz az olvasói igényekből kiinduló működés része. A Mediaworks célja, hogy a nyomtatott termékek abban a formában adjanak valódi értéket, amelyben az olvasók ma a leginkább igénylik: rendszerezett, megbízható és kényelmesen fogyasztható tartalomként. A gyors hírek továbbra is digitális csatornákon, a print termékek weboldalain érhetők el, a megújuló nyomtatott lapok pedig a tájékozódást, a megértést és az élményszerű olvasást szolgálják.

A Magyar Nemzet és a vármegyei lapok hagyománya, szellemisége, helyi és országos beágyazottsága, valamint szakmai minősége megmarad. A megújulás nem szakítás az eddigi értékekkel, hanem azok megerősítése korszerűbb formában.

A Mediaworks Hungary Zrt. továbbra is elkötelezett a minőségi tartalom, a szakmai felelősség és a fenntartható médiaüzleti működés mellett. A vállalat meggyőződése, hogy a nyomtatott sajtónak a megváltozott piaci környezetben is van jövője, ha képes alkalmazkodni az olvasói szokásokhoz, és a közönség számára valódi, megkülönböztethető értéket kínál.