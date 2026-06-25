A Mediaworks Hungary Zrt. közleménye

A Mediaworks Hungary Zrt. bejelenti, hogy 2026. augusztus 1-jétől megújul a Magyar Nemzet és több vármegyei napilap is: Békés Megyei Hírlap, Délmagyarország, Észak-Magyarország, Fejér Megyei Hírlap, Hajdú-bihari Napló, Kelet-Magyarország, Napló, Petőfi Népe, Somogyi Hírlap, Tolnai Népújság, Új Dunántúli Napló, Új Néplap.
Ezek a lapok a jövőben hetilapként jelennek meg, és szombatonként jutnak el az előfizetőkhöz. A kiadó minden előfizetőjét levélben tájékoztatja. A megújulás célja nem kevesebb, hanem több érték biztosítása az olvasóknak.
Az új hetilapok tartalmasabb, olvasmányosabb formában jelennek meg: nagyobb hangsúlyt kapnak a hosszabb írások, interjúk, riportok, elemzések, háttéranyagok, véleménycikkek, valamint a közéleti, gazdasági, kulturális, társadalmi és helyi közösségi témák.
A változás az audience first, azaz az olvasói igényekből kiinduló működés része. A Mediaworks célja, hogy a nyomtatott termékek abban a formában adjanak valódi értéket, amelyben az olvasók ma a leginkább igénylik: rendszerezett, megbízható és kényelmesen fogyasztható tartalomként. A gyors hírek továbbra is digitális csatornákon, a print termékek weboldalain érhetők el, a megújuló nyomtatott lapok pedig a tájékozódást, a megértést és az élményszerű olvasást szolgálják.
A Magyar Nemzet és a vármegyei lapok hagyománya, szellemisége, helyi és országos beágyazottsága, valamint szakmai minősége megmarad. A megújulás nem szakítás az eddigi értékekkel, hanem azok megerősítése korszerűbb formában.
A Mediaworks Hungary Zrt. továbbra is elkötelezett a minőségi tartalom, a szakmai felelősség és a fenntartható médiaüzleti működés mellett. A vállalat meggyőződése, hogy a nyomtatott sajtónak a megváltozott piaci környezetben is van jövője, ha képes alkalmazkodni az olvasói szokásokhoz, és a közönség számára valódi, megkülönböztethető értéket kínál.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.