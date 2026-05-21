Kitört a pánik a fedélzeten: villám csapott a repülőgépbe

A repülő utasai rémülten sikoltozni kezdtek, miután egy brutális villámcsapás érte a gépet a levegőben, és a szárny egy része izzani és füstölni kezdett. Egy utas által készített sokkoló videón látható, ahogy egy hatalmas villám hasít át az égen, és becsapódik a Viva járat bal szárnyába.

Villám csapott a repülőgépbe Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A vakító villanást követően füstcsík látható, amely a szárnyvégről indult el, miközben az utasok rájönnek, milyen közel jártak a katasztrófához a Puerto Escondido és Mexikóváros közötti járaton.

Villámcsapás valóban megtörtént. A repülőgép soha, a legcsekélyebb mértékben sem volt veszélyben. Problémamentesen elérte a célállomást

- nyilatkozta a Viva légitársaság szóvivője a helyi sajtónak.

Az eset Mexikó Oaxaca államában, az esős évszak első néhány hetében történt. A partvidéki régió, ahol Puerto Escondido fekszik, ebben az időszakban az ország egyik leghevesebb zivataraktivitását éli át. Az idei évszak várhatóan a szokásosnál aktívabb lesz a Csendes-óceán átlagosnál melegebb hőmérséklete miatt.

Az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) adatai szerint egy kereskedelmi repülőgépet átlagosan évente egyszer ér villámcsapás. Az esetek túlnyomó többségében nem keletkezik szerkezeti kár, és az utasok biztonságát sem veszélyezteti. Bár a szárnyat eltaláló villámlás úgy néz ki, mint egy hollywoodi katasztrófafilm jelenete, a modern repülőgépeket szigorúan tesztelik, hogy ellenálljanak az extrém időjárási körülményeknek.

Az elektromos áram általában a repülőgép elejét vagy a végét éri el, majd ártalmatlanul áthalad a repülőgéptesten, és a faroknál távozik, így a motorokat és az elektronikát egyáltalán nem érinti - emlékeztet cikkében a Daily Star.

Mutatjuk a felvételt: