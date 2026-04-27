Örömteli pillanat a levegőben: a repülőgépen hozta világra a gyermekét az anyuka

Rendkívüli és egyben megható esemény történt egy repülő fedélzetén, amikor egy Atlantából Portlandbe tartó járaton az egyik utasnál váratlanul beindult a szülés. A repülő személyzete hamar reagált a történtekre, és a fedélzeten tartózkodó egészségügyi szakemberek segítségével sikerült levezetni a szülést. A baba végül még a leszállás előtt, mintegy 30 perccel született meg.

Fotó: Pexels

A repülőgépen hozta világra a gyermekét az anya

A Delta Airlines 478-as járata Atlantából tartott Portland felé, amikor az ötórás repülőút alatt egy nőnél megindult a szülés. A helyzetet azonban különös szerencse kísérte: mivel a fedélzeten egy orvos és két ápoló is utazott, akik azonnal a légiutas-kísérők segítségére siettek. Viszont a szüléshez szükséges eszközök nem álltak rendelkezésre, ezért a segítők kénytelenek improvizálniuk kellett. Takarókat kértek az utasoktól, sőt cipőfűzőt is felhasználtak az ellátáshoz szükséges megoldásokhoz.

A mentősök elmondása szerint a baba nagyon gyorsan világra jött.

A fedélzeten tartózkodók szerint az anya nyugodtan viselkedett, és rendkívül jól viselte a szülést. A repülő utasai közül sokan csak később értették meg, mi történik. A baba mintegy 30 perccel a Portland nemzetközi repülőtérre történő leszállás előtt született meg. A földet érés után a helyszínen mentőszolgálat várta az anyát és az újszülöttet, mindketten stabil állapotban voltak. A légitársaság később köszönetet mondott a fedélzeti személyzetnek és az önkéntesen segítő utasoknak - számol be róla a New York Post.