Örömteli pillanat a levegőben: a repülőgépen hozta világra a gyermekét az anyuka

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 12:35
A fedélzeten tartózkodó egészségügyi szakemberek azonnal közbeléptek. A repülőgépen szülte meg a gyermekét az anya.

Rendkívüli és egyben megható esemény történt egy repülő fedélzetén, amikor egy Atlantából Portlandbe tartó járaton az egyik utasnál váratlanul beindult a szülés. A repülő személyzete hamar reagált a történtekre, és a fedélzeten tartózkodó egészségügyi szakemberek segítségével sikerült levezetni a szülést. A baba végül még a leszállás előtt, mintegy 30 perccel született meg.

Baba született a repülőn Fotó: Pexels

A repülőgépen hozta világra a gyermekét az anya

A Delta Airlines 478-as járata Atlantából tartott Portland felé, amikor az ötórás repülőút alatt egy nőnél megindult a szülés. A helyzetet azonban különös szerencse kísérte: mivel a fedélzeten egy orvos és két ápoló is utazott, akik azonnal a légiutas-kísérők segítségére siettek. Viszont a szüléshez szükséges eszközök nem álltak rendelkezésre, ezért a segítők kénytelenek improvizálniuk kellett. Takarókat kértek az utasoktól, sőt cipőfűzőt is felhasználtak az ellátáshoz szükséges megoldásokhoz.

A mentősök elmondása szerint a baba nagyon gyorsan világra jött.

A fedélzeten tartózkodók szerint az anya nyugodtan viselkedett, és rendkívül jól viselte a szülést. A repülő utasai közül sokan csak később értették meg, mi történik. A baba mintegy 30 perccel a Portland nemzetközi repülőtérre történő leszállás előtt született meg. A földet érés után a helyszínen mentőszolgálat várta az anyát és az újszülöttet, mindketten stabil állapotban voltak. A légitársaság később köszönetet mondott a fedélzeti személyzetnek és az önkéntesen segítő utasoknak - számol be róla a New York Post.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
