Most kaptuk a hírt, lengyel területen lőtték le a feltételezett orosz drónokat

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közleményben jelentette be: Katonai művelet zajlott az éjszaka folyamán a lengyel légtér többszörös megsértése miatt. A hadsereg fegyvereket vetett be a behatoló objektumok ellen. NATO tagország területén indulhatott támadás - írja a Magyar Nemzet.

Katonai művelet zajlott az éjszaka folyamán a lengyel légtér többszörös megsértése miatt / Fotó: Pexels / Pexels (Képünk illusztráció)

A lengyel fegyveres erők korábban közölték, hogy „drón típusú objektumok ismételten megsértették az ország légterét" egy Ukrajna elleni orosz támadás során.

Ennek következtében lengyel és NATO légierő gépeit is bevetették a helyzet kezelésére.

A lakosságot óvatosságra intették.

A katonai tisztviselők azt javasolták a lengyeleknek, hogy maradjanak otthon

– írta a Politico.

Az incidens miatt a varsói nemzetközi repülőteret is lezárták. Az Egyesült Államok Szövetségi Légiközlekedési Hatósága közleményt adott ki, miszerint „az állambiztonság biztosításával kapcsolatos nem tervezett katonai tevékenység miatt" zárták le Lengyelország fővárosának repülőterét.

Tusk miniszterelnök hangsúlyozta, hogy folyamatos kapcsolatban áll a védelmi minisztériummal és Karol Nawrocki elnökkel. A pontos részletek egyelőre nem ismertek azzal kapcsolatban, hogy hány drón hatolt be a lengyel légtérbe, illetve hányat lőttek le közülük.