Így válassz utazási irodát, hogy ne veszíts pénzt

Ki saját szervezéssel, ki utazási irodán keresztül utazik, de bármelyiket is választjuk, mindkettő különböző kockázatokat rejt magában. Ezúttal arra vonatkozóan adunk tippeket az alábbiakban, hogy ha utazási iroda mellett döntünk, akkor hogyan döntsük el, melyik a legjobb utazási iroda számunkra.

Az utazási iroda körültekintő megválasztásával számos kockázatot elkerülhetünk.

Fotó: Pixel-Shot

Tippek utazási iroda választáshoz

Mindenképp tájékozódjunk!

Mielőtt egy konkrét utazási iroda mellett döntenénk, érdemes több véleményt elolvasni róla különböző oldalakon (például utazási fórumokon). Figyeljünk arra, hogy legyen elég visszajelzés, és ne csak tökéletes értékeléseket mutasson, mert azok valószínűleg fizetett bejegyzések. Az olcsó gyanús lehet

A legolcsóbb ajánlat nem mindig a legjobb. A gyanúsan olcsó utazások mögött gyakran rejtett költségek vagy megbízhatatlan szolgáltatás áll. Nézzük meg, mit tartalmaz pontosan az ár. Kérdezzünk csak bátran

Egy jó iroda részletes, egyértelmű válaszokat ad a szállásról, a programokról, a biztosításról, a lemondási feltételekről. Ha ködösít, amikor konkrétumokról érdeklődünk, figyelmeztető jel. Fontos az „apróbetűs” rész

Ne sajnáljuk az időt és szerződéskötés előtt olvassuk el az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), ez ugyanis tartalmaz minden fontos jogi és pénzügyi részletet. Nézzük meg, mi szerepel benne a lemondási díjról, mik a fizetési határidők, és mi történik, ha az iroda mondja le az utat. Csak hivatalosan működőt

Mindig ellenőrizzük az utazási iroda hivatalos működését a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) honlapján. Csak olyan cégeknek fizessünk előleget vagy teljes összeget, amelyek rendelkeznek érvényes vagyoni biztosítékkal. Szükséges a szerződés

Minden foglalást kövessen hivatalos, írásos szerződés – ne csak e-mail vagy telefonos megerősítés. Kizárólag a szerződés véd minket, ha esetlegesen vitás helyzet alakul ki. Vajon ki a szervező?

Sok közvetítő nem maga szervezi az utat, csak értékesít. Fontos tudni, ki az utazás tényleges szervezője, ugyanis a felelősség őt terheli. Jobb a személyes kapcsolat

Ha van lehetőségünk, látogassunk el személyesen az utazási irodába. Ez nagyban megerősíti a bizalmat és könnyebbé teszi a kommunikációt. Mióta működik a cég?

Minél régebb óta van jelen egy iroda a piacon, annál valószínűbb, hogy stabilan és megbízhatóan működik. Az évek óta aktív cégek múltja nyomon követhető, és kevesebb a kockázat, mint egy frissen alakult, tapasztalat nélküli vállalkozás esetén. Fontos az ellenőrzés

Ha az utazás tartalmaz szállást, nézzük meg a hotel vagy apartman hivatalos weboldalát, értékeléseit, és győződjünk meg arról, hogy a leírás megfelel a valóságnak. Ha nem találjuk a szállást, vagy más néven szerepel, kérdezzünk erre rá az irodánál. Kérjünk ajánlást

Ha valaki a környezetünkben már utazott egy adott irodával, sokkal reálisabb képet kaphatunk a szolgáltatás színvonaláról, mint bármelyik online értékelésből. Ha nincs ilyen ismerősünk, érdemes utazási csoportokban vagy tematikus Facebook-oldalakon rákérdezni mások tapasztalataira.

