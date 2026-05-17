Őrületes szurkolás: íme, mivel készültek jó páran a Tour de Hongrie alatt!

Páran a nézők közül szabályosan ellopták a show-t az idei Tour de Hongrie-n. Még a szakadó eső sem állíthatta meg a legelszántabb rajongókat, elképesztő hangulat uralkodott! Összegyűjtöttük a verseny leglátványosabb pillanatait!

A szurkolók idén is kitettek magukért a Tour de Hongrie alatt: zászlókkal, molinókkal vagy éppen jelmezekkel biztatták a kerékpárosokat.

Tour de Hongrie: őrült hangulat az utak mentén

A bringások verseny öt szakasza alatt összesen 829 kilométert tesznek meg Gyula és Veszprém között. A verseny első napján Gyula és Békéscsaba között tekertek a versenyzők, majd Szarvasról Paksra, Kaposvárról Szekszárdra, Mohácsról Pécsre, végül a mai zárónapon Balatonalmádiból Veszprémbe vezet az útvonaluk – érintve a legszebb hazai tájakat.

Ezek közül sok helyen százak gyűltek össze, hogy élőben lássák a mezőnyt. A hangulat már az első szakaszban is elképesztő volt, de sokak szerint a pénteki és szombati etap vitte a prímet.

Dráma a királyszakaszon A szombati, Mohács és Pécs közötti királyetap megrendezése nehézségekbe ütközött. Az egész napos heves esőzés miatt a szervezők döntése alapján a szakasz végül egy órával később rajtolt el, a távot pedig 45 kilométerrel lerövidítették. De a szurkolók ekkor is bebizonyították, hogy nincs az a zivatar, ami elvehetné a kedvüket.

A verseny során a második etapban akadt egy egészen váratlan pillanat is, amely bizonyára emlékezetes marad: a mezőny előtt közvetlenül egy őz viharzott át az úton, hatalmas szerencse, hogy nem történt tömegbaleset.

Villányban a híres villánykövesdi pincesor előtt is sokan várták a bringásokat: az eső ellenére a présházak előtt tapsoltak és kiabálva biztatták a versenyzőket.

Az őrült szurkolás közepette ugyanakkor a biztonság a legfontosabb. Ezért a Tour de Hongrie szervezői egyébként már a verseny előtt felhívták a figyelmet arra, hogyan lehet biztonságosan szurkolni a bringásoknak. A hivatalos Facebook-oldalon külön posztban figyelmeztették a nézőket arra, hogy: ne nyújtsák be a telefonjukat az útra,

ne álljanak lejtmenetbe vagy kanyar külső ívére,

és semmiképpen se érjenek a versenyzőkhöz.

