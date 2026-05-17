Őrületes szurkolás: íme, mivel készültek jó páran a Tour de Hongrie alatt!

Tour de Hongrie
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 16:25
kerékpárversenygalériaszurkolókhangulat
Tour de Hongrie-n szurkolók idén is fantasztikus hangulatot teremtettek: sokan még a szakadó esőben sem mozdultak el a pálya mellől. Voltak zászlók, jelmezek, és egészen őrült performanszok is.

Páran a nézők közül szabályosan ellopták a show-t az idei Tour de Hongrie-n. Még a szakadó eső sem állíthatta meg a legelszántabb rajongókat, elképesztő hangulat uralkodott! Összegyűjtöttük a verseny leglátványosabb pillanatait!

Tour de Hongrie - szurkolók az út mentén
A szurkolók idén is kitettek magukért a Tour de Hongrie alatt: zászlókkal, molinókkal vagy éppen jelmezekkel biztatták a kerékpárosokat.

Tour de Hongrie: őrült hangulat az utak mentén

A bringások verseny öt szakasza alatt összesen 829 kilométert tesznek meg Gyula és Veszprém között. A verseny első napján Gyula és Békéscsaba között tekertek a versenyzők, majd Szarvasról Paksra, Kaposvárról Szekszárdra, Mohácsról Pécsre, végül a mai zárónapon Balatonalmádiból Veszprémbe vezet az útvonaluk – érintve a legszebb hazai tájakat.

Ezek közül sok helyen százak gyűltek össze, hogy élőben lássák a mezőnyt. A hangulat már az első szakaszban is elképesztő volt, de sokak szerint a pénteki és szombati etap vitte a prímet.

Dráma a királyszakaszon

A szombati, Mohács és Pécs közötti királyetap megrendezése nehézségekbe ütközött. Az egész napos heves esőzés miatt a szervezők döntése alapján a szakasz végül egy órával később rajtolt el, a távot pedig 45 kilométerrel lerövidítették. De a szurkolók ekkor is bebizonyították, hogy nincs az a zivatar, ami elvehetné a kedvüket.

A verseny során a második etapban akadt egy egészen váratlan pillanat is, amely bizonyára emlékezetes marad: a mezőny előtt közvetlenül egy őz viharzott át az úton, hatalmas szerencse, hogy nem történt tömegbaleset

Villányban a híres villánykövesdi pincesor előtt is sokan várták a bringásokat: az eső ellenére a présházak előtt tapsoltak és kiabálva biztatták a versenyzőket.

Az őrült szurkolás közepette ugyanakkor a biztonság a legfontosabb. Ezért a Tour de Hongrie szervezői egyébként már a verseny előtt felhívták a figyelmet arra, hogyan lehet biztonságosan szurkolni a bringásoknak. A hivatalos Facebook-oldalon külön posztban figyelmeztették a nézőket arra, hogy:

  • ne nyújtsák be a telefonjukat az útra, 
  • ne álljanak lejtmenetbe vagy kanyar külső ívére, 
  • és semmiképpen se érjenek a versenyzőkhöz.

A Tour de Hongrie szurkolóiról készült galériát a képre kattintva nézheted meg!

Galéria: Tour de Hongrie: így szurkoltak a magyarok!
Fotó: Tour de Hongrie / Karancsi-Albert Rudolf, Pertorini Márió, Kurucz Árpád
1/14
1. szakasz, Gyula - Békéscsaba (153 km) 2026.05.13. Fotó: Karancsi-Albert Rudolf

 

