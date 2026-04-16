Nehogy megedd, ha ilyet vettél: azonnali hatállyal visszahívta ezt a termékét a Tesco

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Tesco nádcukor 500g termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, nem engedélyezett adalékanyag (E150d) lehetséges jelenléte miatt.

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket: gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Terméknév: Tesco nádcukor 500g

Vonalkód: 5051007129084

Érintett tétel: Származási ország: Guatemala; LOT: L260412V609

Minőségmegőrzési idő: 02.2030

Termékvisszahívás oka: A szulfitos ammóniás égetett cukor lehetséges jelenléte, amely színezőanyag használata a cukroknál nem engedélyezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

A termékről készült illusztrácitó megtekinthető.