Nehogy megedd, ha ilyet vettél: azonnali hatállyal visszahívta ezt a termékét a Tesco

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Tesco nádcukor 500g termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, nem engedélyezett adalékanyag (E150d) lehetséges jelenléte miatt.
A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket: gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi.
Terméknév: Tesco nádcukor 500g
Vonalkód: 5051007129084
Érintett tétel: Származási ország: Guatemala; LOT: L260412V609
Minőségmegőrzési idő: 02.2030
Termékvisszahívás oka: A szulfitos ammóniás égetett cukor lehetséges jelenléte, amely színezőanyag használata a cukroknál nem engedélyezett.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
A termékről készült illusztrácitó
