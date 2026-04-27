Drágább lett a nyári táborozás: így alakulnak idén az árak

Pár hét és kezdődik a nyári szünet, indulnak a napközis és a nyári táborok. Érdemes igyekezni, mert már a legtöbb tábor meghirdette a jelentkezési határidőt, ami egyes esetekben akár már április végén lejárhat. Az iskolák napközis táborai mellett szinte bármilyen témában lehet érdekes, ottalvós tábort találni. Az árak a tavalyinál valamivel magasabbak, átlagban 90 ezer forintért található egyhetes nyári tábor Magyarországon, de igényektől függően a határ a csillagos ég, nem beszélve a külföldi lehetőségekről.

Nyári tábor az íjász gyerekeknek / Fotó: Szakony Attila

Nyári tábor és a modern élmények

A nyári táborozás élménye az elmúlt évtizedekben gyökeres változáson ment keresztül. Míg a rendszerváltás előtt a táborozás egyet jelentett az állami vagy vállalati üdülőkkel, az úttörőtáborokkal, addig ma a bőség zavarával küzdenek a szülők. A 2000-es évektől kezdve a kínálat specializálódni kezdett. Megjelentek az első nyelvi és informatikai táborok, a szülők már nemcsak felügyeletet kerestek, hanem olyan környezetet, ahol a gyerek fejlődhet is.

Veszprémi nyári tábor, ahol a gyerekek sütni, főzni tanulnak / Fotó: FULOP ILDI

Ma már alapelvárás a speciális étrendek figyelembevétele, a folyamatos online elérhetőség és a szakképzett animátorok jelenléte. A legnépszerűbbek a tematikus élménytáborok. Jellemzően kétféle tábortípus létezik: napközis (a gyerekek esténként hazamennek aludni) és az ottalvós, az utóbbiból megszámlálhatatlan fajtát találni.

A legkülönlegesebb nyári táborok manapság:

honvédelmi,

ejtőernyős,

vöröskereszt,

egyházi,

rajzfilmes,

nyomozós,

drónépítő,

csillagászati táborok.

Kajakos lányok élvezik a nyári táborozást / Fotó: Pusztai Sándor

A napközis táborokért átlagosan 50-90 ezer forintot kell fizetni hetente, az ottalvós táborok ára általában 90 és 250 ezer forint között mozog. Akadnak olyan táborok is, ahova nem muszáj egy egész hétre befizetni, akár néhány napot ki is lehet hagyni. Sok helyen kedvezményeket is adnak, a korán jelentkezők például sok esetben élhetnek az „early bird” 10-15 százalékos kedvezményével, ha a tesó is megy, akkor is járhat némi árengedmény, és több turnus kifizetése is csökkentheti az árat.

Népszerűek a külföldi táborok

Ma már nem csak Magyarországon, de Romániától az Egyesült Államokig számtalan ország nyári táboraiban üdülhetnek a magyar gyerekek. Európa táborai közül az angol, az osztrák és a német lehetőségek a legnépszerűbbek, főleg a nyelvtanulás miatt. Angliában átlagosan 500-800 ezer forintot kell fizetni egy egyhetes nyelvi táborra, ebben már a szállás és az étkezés is benne van. Ugyanezzel a céllal utazhatnak akár két hétre az Egyesült Államokba is a fiatalok, a tábori díjak Amerikában sem olcsóbbak körülbelül ugyanannyiba kerülnek, mint Angliában, de az árak államonként változhatnak. Ha valaki nem akar túl sokat költeni a táborozásra, akkor ideális megoldás lehet a cseretábor. Több szolgáltató is tud segíteni ebben, csak a regisztrációs díjat kell megfizetni és máris utazhat a csemete, helyette pedig jön a cseregyerek külföldről.