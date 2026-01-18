Mindent elöntött az árvíz: több mint 100 áldozata van a tragédiának

Több mint 100 áldozata van eddig annak a hatalmas árvíznek, amely jelenleg Dél-Afrikában és a környező országokban pusztít.

Pusztító árvíz követel életeket afrikában

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Több térség is víz alá került

Az áradások többhetes, heves esőzések következtében alakultak ki, és Mozambikot, Dél-Afrikát, valamint Zimbabwét is érintik. Mozambikban eddig mintegy 200 000 ember vált érintetté a katasztrófában, és 2025 vége óta több mint 100-an vesztették életüket.

Dél-Afrikában a halálos áldozatok száma 30-ra emelkedett. Az ottani hadsereget helikopterekkel vezényelték a mentési munkálatok támogatására - hangzott el egy sajtótájékoztatón.

Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök január 15-én, csütörtökön ellátogatott az egyik árvíz sújtotta területre. Elmondta, hogy a régióban egyetlen hét alatt több mint 38 centiméternyi csapadék hullott, és megjegyezte, hogy 36 házat szó szerint "eltörölt a föld felszínéről" az ár.

Mindeközben körülbelül 600 embert evakuáltak a dél-afrikai Kruger Nemzeti Parkból, amely Afrika egyik legnagyobb és legismertebb vadrezervátuma.

Még mindig rettegek attól, hogy visszatérnek az esőzések. Ezek voltak a legdurvább esők, amelyeket valaha láttam ezen a környéken

- mondta Josephina Mashaba, az Nkomazi térség egyik lakosa.

A szakértők szerint az esőzéseket egy lassan mozgó alacsony nyomású rendszer okozza, amely folyamatosan nedvességet szív fel a térségben, ismétlődő, intenzív felhőszakadásokhoz vezetve. A hétvége folyamán további heves esőzésekre lehet számítani - írja a People.

Felvételek az árvíz sújtotta vadrezervátumból