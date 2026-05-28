Csomagot vitt a szerelmének a börtönbe, ám hamarosan ő maga is rács mögé került

A szerelmének vitt csomagot a börtönbe egy férfi, ám nem sokkal később ő maga is rács mögött találta magát. A szekszárdi rendőrök korábban információt szereztek arról, hogy a város egyik lakásában egy körözött nő tartózkodik. A helyi körzeti megbízott május 27-én, a kora délutáni órákban az ingatlanhoz ment, ahol egy nő nyitott ajtót neki, majd az adatai ellenőrzése során kiderült, hogy a 24 éves bonyhádi nőt a Szekszárdi Törvényszék kereste, mivel korábban lopás miatt elzárásra ítélték, mégsem vonult be a börtönbe.

A nőt ezt követően előállították, majd - mialatt még tartott az adminisztráció a börtönbe szállítása előtt -, a szekszárdi rendőrségen megjelent a körözött fiatal családja, hogy csomagot adjanak át neki. Az ilyenkor szükséges adategyeztetések során derült ki, hogy a nő szerelmét is körözik. Az ugyancsak 24 éves férfit a bonyhádi rendőrök keresték, mert a szabálysértési bírságot nem fizette meg. Ekkor az ő kezén is kattant a bilincs.

A nőt még szerda délután börtönbe vitték, míg a párja a rendőrségi fogdában töltötte az éjszakát, a mai napon azonban ő is börtönbe kerül a büntetése letöltésére - írja a Police.hu.