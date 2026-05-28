Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Csanád, Emil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csomagot vitt a szerelmének a börtönbe, ám hamarosan ő maga is rács mögé került

börtön
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 13:20
körözésletartóztatás
Egy óra leforgása alatt két körözöttet is elfogtak. A férfi ugyan csak csomagot vitt a börtönbe, ám hamarosan az ő karján is kattant a bilincs.
Bors
A szerző cikkei

A szerelmének vitt csomagot a börtönbe egy férfi, ám nem sokkal később ő maga is rács mögött találta magát. A szekszárdi rendőrök korábban információt szereztek arról, hogy a város egyik lakásában egy körözött nő tartózkodik. A helyi körzeti megbízott május 27-én, a kora délutáni órákban az ingatlanhoz ment, ahol egy nő nyitott ajtót neki, majd az adatai ellenőrzése során kiderült, hogy a 24 éves bonyhádi nőt a Szekszárdi Törvényszék kereste, mivel korábban lopás miatt elzárásra ítélték, mégsem vonult be a börtönbe.

Bilincsben álló férfi, aki börtönszökést hajtott végre.
Csak csomagot vitt a börtönbe, ám hamarosan az ő karján is kattant a bilincs / Fotó: Yankovsky88 /  Shutterstock 

Csomagot vitt a barátnőjének a börtönbe, ám hamarosan ő maga is rács mögé került

A nőt ezt követően előállították, majd - mialatt még tartott az adminisztráció a börtönbe szállítása előtt -, a szekszárdi rendőrségen megjelent a körözött fiatal családja, hogy csomagot adjanak át neki. Az ilyenkor szükséges adategyeztetések során derült ki, hogy a nő szerelmét is körözik. Az ugyancsak 24 éves férfit a bonyhádi rendőrök keresték, mert a szabálysértési bírságot nem fizette meg. Ekkor az ő kezén is kattant a bilincs.

A nőt még szerda délután börtönbe vitték, míg a  párja  a rendőrségi fogdában töltötte az éjszakát, a mai napon azonban ő is börtönbe kerül a büntetése letöltésére - írja a Police.hu.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu